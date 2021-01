ChAN 2020 : Le Maroc se défait du Togo

Hier au Cameroun on jouait la suite de la première journée du ChAN (le championnat d'Afrique des nations, qui se joue avec les meilleurs joueurs issus des championnats locaux, ndlr).

Un succès et des erreurs d'arbitrage

Tenants du titre et favoris avant cette rencontre, les Lions de l'Atlas ont eu du mal face aux Éperviers, et n'ont dû leur salut qu'à un pénalty converti par Yayha Jabrane à la 27ème minute. Une rencontre remportée 1-0 par le Maroc, mais qui a été entachée par quelques erreurs d'arbitrage, puisqu'un pénalty aurait dû être accordé au Maroc en début de rencontre et un autre aurait dû être sifflé en faveur du Togo en fin de match.

Grâce à ce succès, le Maroc prend la tête du groupe C avec 3 points au compteur, soit deux unités de plus que le Rwanda et l'Ouganda, qui se sont séparés sur le score nul et vierge de 0-0.

Aujourd'hui, place aux dernières confrontations de cette première journée : dans le groupe D, qui se joue à Limbe (dans le sud-ouest du Cameroun), la Zambie évoluera contre la Tanzanie, ce sera à 16h TU. Un peu plus tard dans la soirée, la Guinée affrontera la Namibie, coup d'envoi prévu à 19h en temps universel.

Handball : les nations africaines en difficulté

Toujours en Afrique, mais en Egypte cette fois, suite de la Coupe du monde de handball. Hier, les représentants africains ont connu une journée difficile, puisque le pays hôte s'est incliné 24-23 face à la Suède, l'Algérie a perdu 26-19 contre le Portugal et enfin, le Maroc n'a rien pu faire face à l'Islande, défaite 31-23.

Aujourd'hui, trois nations africaines sont en lice : à 14h30 TU, l'Angola sera aux prises avec le Japon; un peu plus tard, la République démocratique du Congo affrontera Bahrein tandis que la Tunisie fera face à la puissante équipe d'Espagne. Des rencontres qui démarreront à 18h en temps universel.