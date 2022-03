"Cette guerre nous montre que nous vivons tous sur la même planète"

"Cette guerre en Ukraine vient nous rappeler qu'on habite tous la même planète". Voici ce que déclare David Gakunzi. Ce Burundais dirige le Paris Global Forum et il réfléchit aux répercussions possibles, en Afrique, de la guerre en Ukraine.

Il y a bien sûr les répercussions économiques, qui sont les plus évidentes. David Gakunzi en dégage quelques-unes au micro de la DW :

"Je dirais que au niveau économique, cette crise-là aura des impacts à la fois sur certains aspects positifs, mais aussi négatifs. Des aspects positifs parce que, par exemple, les pays européens, les pays de l'Union européenne vont chercher d'autres sources d'approvisionnement en gaz, par exemple, ou en pétrole, ce qui fait qu'ils pourront se tourner vers des pays producteurs de gaz africains ou potentiellement producteurs de gaz comme le Sénégal, la Tanzanie ou l'Algérie.

Je pense aussi que, par exemple, des pays comme l'Afrique du Sud, producteurs d'or, pourront bénéficierde l'embargo autour de la Russie qui est aussi l'un des grands producteurs d'or. On le voit d'ailleurs parce que depuis quelques jours, le rand s'est renforcé. [Il y aura] des impacts négatifs aussi. Nous savons tous que, par exemple, l'Afrique absorbe plus de 30 pour cent de la production du blé de l'Ukraine. Un pays comme le Kenya aura des problèmes parce que sa source principale en blé, c'était l'Ukraine. Donc, il faut s'attendre à la hausse au niveau du prix de la farine, par exemple. Il faut aussi s'attendre à la hausse du prix du pétrole. Et on sait tous que quand le prix du pétrole augmente, cela a un impact aussi sur les autres produits, y compris des denrées alimentaires."

Mais David Gakunzi estime que la guerre en Ukraine sera aussi un test important sur la solidité de l'un des principes fondateurs de l'Union africaine : l'intégrité territoriale des Etats :

"Nous savons par exemple que l'OUA et l'Union africaine se sont constituées autour du respect de cette règle et là, des frontières nationales. Or, si le piétinement des frontières nationales devient une banalité, vous pouvez imaginer ce qui peut se passer au niveau de l'Afrique. Les frontières actuelles ont été notamment dessinées à l'époque coloniale et les pères fondateurs de l'UA, les Julius Nyerere, Kwame Nkrumah et les autres, avaient très bien compris qu'il était sage, pour éviter des guerres potentielles, d'instituer le respect des frontières, l'intangibilité des frontières nationales."