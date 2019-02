C'est parti pour la Berlinale 2019!

Comment promouvoir le Cinéma africain ?

Rendre les cinémas d'Afrique et la culture du continent plus visibles en Afrique et dans le monde, c'est l'ambition d'Alex Moussa Sawadogo, initiateur du Festival "Afrikamera" de Berlin en Allemagne, mais aussi directeur artistique du "village Opéra" au Burkina Faso et directeur artistique de OUAGA Film Lab, dont il nous parle dans ce "Club" !