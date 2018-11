"C‘est irrespectueux d'ignorer les règles"

Pour la Frankfurter Allgemeine Zeitung, ce n’est pas du zèle si la Commission met l'Italie en garde contre l’instabilité et engage une procédure de déficit excessif. Ce n'est pas du tout irrespectueux envers le peuple italien, comme le prétend le vice-premier ministre Salvini, estime la Faz.

Le respect des règles

En revanche, note le quotidien de Francfort, il est irrespectueux d'ignorer les règles, dont le respect sert toute la communauté et donc l'intérêt de tous. Le fait que ces règles aient été violées, ignorées ou non appliquées dans le passé n'est pas une excuse pour les violer à nouveau", a conclu la Faz.

Die Welt de son côté estime également que la procédure de déficit engagée contre l’Italie est plus que judicieuse. Car si on y renonce, alors "d'autres pays – peut être la France pourquoi pas - concluraient que les règles du Pacte de stabilité ne sont que des recommandations."

C’est exactement ce qui s’est passé au début des années 2000, lorsque Gerhard Schröder et Jacques Chirac ont adouci ce pacte. Ce qui a abouti des années plus tard à la crise de l’euro. Le signal très fort de Bruxelles rassure, selon die Welt.

Le droit d’asile allemand source de polémique

Friedrich Merz, un vieil adversaire d'Angela Merkel, candidat à sa succession à la tête des conservateurs allemands, veut restreindre la loi allemande sur l'asile. Ce serait non seulement une façon de tourner le dos à une tradition allemande, mais surtout cela ne résoudrait aucun problème spécifique lié à la problématique, estime die Zeit.

L'ancien président du groupe parlementaire des conservateurs de la CDU s'est demandé mercredi, si la loi allemande sur l'asile devrait être maintenue dans sa forme actuelle. Une demande qui, en soi, fait obstacle à la politique européenne commune en matière de droit d’asile, écrit die Zeit.

Pour la Süddeutsche Zeitung, la proposition de Friedrich Merz sur le droit d'asile porte sur la partie la plus sensible de la politique allemande relative aux réfugiés, d’où sa dangerosité. Cela peut être utile, mais elle divise la CDU et le pays selon le quotidien bavarois.

Bien entendu, Merz connait parfaitement l’histoire de la particularité du droit d’asile allemand. Pourtant, il pose le débat de la manière la plus dangereuse possible pour son intérêt personnel, fait remarquer la Süddeutsche Zeitung.