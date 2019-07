C’est fini entre Hervé Renard et le Maroc 

Son maintien à la tête des Lions de l'Atlas ne faisait plus de doute depuis l’élimination du Maroc en huitièmes de finale de la CAN 2019. Le départ d'Hervé Renard est devenu officiel, dimanche (21.07.19).

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le technicien français, double vainqueur de la CAN, évoque une "décision inéluctable" prise bien avant la CAN 2019, assurant que la Fédération marocaine respectait sa décision.

Une prime spéciale aux « Lions de la Teranga » par le président Macky Sall dont l'attribution fait polémique

Les "Lions de la Teranga" sont prêts à retourner l’argent s’il n’y a pas de partage équitable entre les joueurs, ont rapporté plusieurs sources citant les joueurs de l'équipe finaliste malheureuse de la CAN. Sadio Mané et ses coéquipiers refuseraient que les 30.000 Euros par joueur divisent l’union qui règne au sein des "Lions".

Malgré sa défaite face à l’Algérie, la bande d’Aliou Cissé a fait honneur au Sénégal en disputant la finale de la CAN pour la deuxième fois dans l’histoire du pays – la première depuis 17 ans. Et le Sénégal demeure la première nation de football africain selon le dernier classement de la Fifa.

Le meilleur buteur de la CAN arrête sa carrière en sélection nationale

Odion Ighalo, âgé de seulement 30 ans, se trouvait pourtant très en forme lors de la CAN. L’attaquant nigérian qui évolue en Chine, vient de terminer meilleur buteur de la compétition continentale avec 5 réalisations. Il avait aussi été le meilleur buteur lors des éliminatoires de cette même CAN avec 7 buts.

La retraite internationale d’Ighalo fait suite à celles de Victor Moses, il y a un an et de John Obi Mikel. Le capitaine des Super Eagels a annoncé qu’il arrêtait la sélection à l’issue de la 3e place décrochée par le Nigeria à la CAN 2019.

La CAN 2019 en chiffres

Sur 52 matchs joués, il y a eu 39 matchs gagnés et 13 matchs nuls. 102 buts ont été inscrits soit une moyenne de 1,97 buts par match.

171 cartons jaunes et 5 cartons rouges ont été distribués. L’ivoirien Franck Kessié et l’Algérien Ismaël Bennacer ont été les meilleurs passeurs avec 3 passes décisives. L’Algérie, vainqueur de la CAN 2019 est la meilleure attaque avec 13 buts marqués.

Enfin, au total les 6 stades qui ont accueilli la compétition ont enregistré 1. 083. 311 spectateurs.

Le Mali s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Afrocan

Après avoir renversé, samedi, l’Algérie (70-68), le Mali a battu, dimanche, la Côte d’Ivoire (86-63), au compte de la 3è journée de la compétition. Les Aigles comptent désormais 4 points et terminent la phase de poules à la tête du groupe A.

Le Mali abrite la première édition de l’Afrocan qui met aux prises 12 pays africains depuis le 19 juillet. La compétition est réservée aux joueurs évoluant sur le continent. Mais les pays peuvent intégrer trois joueurs évoluant à l'étranger dans leurs effectifs. La finale est prévue le 27 juillet.

Thibaut Pinot a dominé la montée finale de la 15e étape du Tour de France

Deuxième de l'étape après sa victoire du Tourmalet, Thibaut Pinot a seulement été précédé par Simon Yates. Le Britannique a remporté son deuxième succès en quatre jours dans les montagnes. Et pour la deuxième fois en deux jours, le vainqueur sortant, le Gallois Geraint Thomas, a lâché du lest. Au classement général, Thibaut Pinot est remonté de la 6e à la 4e place.

En Tennis, la Kazakhe Elena Rybakina, 106e jouese mondiale, a remporté le tournoi WTA sur terre battue de Bucarest

En surclassant la Roumaine Patricia Tig, 6-2, 6-0. Rybakina a soulevé le premier trophée de sa jeune carrière à son premier coup d'essai. De son côté, Patricia Tig, finaliste à Baku en 2015, disputait en Roumanie son premier tournoi depuis septembre 2017.

Elle s'était arrêtée près de deux ans en raison de blessures puis d'une grossesse.

La troisième est la bonne pour Nicolas Jary

Après deux finales perdues, le Chilien de 23 ans a enfin soulevé - dimanche en finale du tournoi ATP-250 de Bastad - son premier trophée en s'imposant face à l'Argentin Juan Ignacio Londero, 7-6 (9/7), 6-4 .

Le Chilien, éliminé dès le premier tour à Wimbledon en début de mois, n'a pas gagné un match en tournoi du Grand Chelem cette année.