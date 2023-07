Le deuxième plus important aéroport pendant le blocus de Berlin se trouve à Gatow, dans le secteur britannique. 42 % des atterrissages du pont aérien sont effectués par les Britanniques, notamment pour acheminer du carburant et des biens de consommation et évacuer des malades et enfants. Aujourd'hui, les hangars abritent une exposition sur l’armée de l’air en Allemagne.