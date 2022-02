Le centre FOGEBU, un espoir pour de jeunes Burkinabès

Situé dans la capitale Ouagadougou, à proximité du siège de la fédération burkinabè de football et du terrain d’entrainement des étalons, le Centre de formation d’éducation de base et de football FOGEBU (acronyme de "Football Germano-Burkinabè") a été créé par Ulrich Hochschild, ancien ambassadeur d'Allemagne au Burkina Faso de 2005 à 2011, et lancé le 9 juillet 2006 en marge de la Coupe du monde de football en Allemagne.

Le FOGEBU a déjà accompagné de nombreux jeunes qui n'ont pas eu de chance dans la vie par le passé, comme l'explique Mamadou Lamine Kouaté, le président de l'association :

"C’est une association à but non lucratif et a pour objectif d’apporter un appui aux enfants déshérités, déscolarisés ; en somme aux enfants de rue."

Football et école

Pour ces jeunes, âgés pour la plupart de 14 à 17 ans, avoir la chance de pratiquer leur sport favori est une chance ; recevoir une éducation en est une aussi, estime ce pensionnaire :

"Il n’y a pas que le football ici. On a le droit d’aller à l’école. Nos éducateurs sont magnifiques. Ils sont comme nos parents."

Pour Andreas Pfaffernoschke, actuel ambassadeur d'Allemagne au Burkina Faso, il était important de proposer plus à ces enfants qu'une simple formation au football :

"Au début, nous avons financé une cantine. L'année dernière, nous avons financé une menuiserie, pour que les élèves puissent aussi avoir une formation professionnelle."

Un jeune en train de manger au centre FOGEBU

La journée au centre Fogebu comporte deux parties : la matinée est réservée à la formation scolaire ; l’après-midi au football. Et que ce soit en classe ou sur le terrain, les jeunes se familiarisent avec des valeurs de base, comme l'explique le jeune Bandé Elkana :

"On nous apprend la maîtrise de soi, la discipline, le vivre-ensemble, l’acceptation de la défaite et de la victoire."

Une base pour l'avenir

Comme partout ailleurs, la sélection pour devenir footballeur est difficile. Seuls les meilleurs pourront éventuellement prétendre à faire carrière. Mais pour que les recalés ne tombent pas à nouveau dans l'oubli, le FOGEBU les forme pour l'avenir, explique Mamadou Lamine Kouaté :

"Après plus de dix ans d’existence nous sommes en train de vouloir créer des sections d’apprentissage aux métiers pour qu’en plus du certificat d’étude que les pensionnaires peuvent obtenir, nous voulons les former aux métiers de menuiserie, de production agricole."

Zerbo Siriki, un des entraîneurs au centre FOGEBU

En attendant, les équipes du FOGEBU participent à diverses compétitions, sous l'égide de la Fédération Burkinabè de Football. Peut-être qu'un jour, ces jeunes pensionnaires suivront les traces de leurs glorieux aînés en Bundesliga, à l'instar d'Aristide Bancé, Jonathan Pitroipa, ou encore Edmond Tapsoba, le chef de la défense des Etalons qui fait actuellement les beaux jours du Bayer Leverkusen.