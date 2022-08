International

Inquiétudes autour de la centrale de Zaporijjia en Ukraine

La centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, est "totalement déconnectée" du réseau après l'endommagement des lignes de communication, annonce ce jeudi 25 août l'opérateur ukrainien Energoatom. Depuis des semaines, Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de bombardements contre la centrale. Les habitants et travailleurs sur place s'inquiètent.