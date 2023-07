RCA : Seuls 2 électeurs sur 10 auraient voté ce dimanche

Dans le bureau de vote installé à l’école Kina dans le 3e arrondissement de Bangui, Tidiane Mahamat qui voulait se prononcer, n’a pas pu car il ne s’est pas enregistré dans la capitale centrafricaine.

"On ne m’a pas laissé voter. En tant que Centrafricain j’aimerai donner aussi mon opinion en ce qui concerne la nouvelle Constitution qu’on veut adopter pour notre pays. Mais malheureusement, on ne m’a pas laisser voter parce que je me suis fait enregistrer à Kabo. Il va falloir que je me déclare au niveau de l’ANE."

Si ce cas résulte de la non-actualisation du fichier électoral, dans d’autres centres comme celui de Mboko, certains électeurs n’ont pas présenté leur carte d’électeur pour voter. Albert, chef du quartier, déplore ces dysfonctionnements, mais se dit globalement satisfait.

"Il y a quelques incidents sur la carte parce que les uns ont perdu leur carte et ils n’ont aucune pièce justificative pour voter. Mais à part ça rien."

Si la nouvelle Constitution est adoptée, le président Touadera pourra briguer infinement un nouveau mandat. Image : Barbara Debout/AFP/Getty Images

Le président Faustin Archange Touadera est lui-même venu voter au lycée Barthelemy Boganda. Il a ainsi assisté à une altercation entre son ministre délégué à la communication Wilfried Sébiro et le journaliste camerounais Jules Njawé de Afrique media.

Beaucoup des Centrafricains sont restés chez eux et ont observé les consignes de l’opposition qui a appelé au boycott. C’est le cas d’Elysée Nguimalé :

"Nous refusons de prendre part à ce référendum et nous décidons de boycotter parce que le considérons comme un coup d’état que le régime est en train d’orchestrer. En vertu de la constitution de 2016, nous citoyens centrafricains devons nous mobiliser, nous organiser par tous les moyens pour faire échec à la prise de pouvoir par la voie non constitutionnelle."

Aucun incident

Les forces armées et leurs alliés russes ont mené des patrouilles aériennes pour sécuriser le scrutin face aux menaces de groupes armés. Les résultats du vote seront connus dans 8 jours et leur proclamation de la Cour Constitutionnelle le 27 Aout prochain.