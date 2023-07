Bangui : allègement de peine pour un chef de guerre

Après plusieurs heures de délibération, Barthelemy Yamba, président de la chambre d’appel a annoncé la décision des juges de la cour.

"Acquitte Issa Sallet Adoum Allias Bozizé du crime contre l’humanité d’autres actes d’atteintes à la dignité des personnes en ce qui concerne les événements survenus le 21 Mai 2019 à Koundjili. Condamne pour les crimes pour lesquels ils sont déclarés coupables Issa Sallet Adoum allias Bozizé à une peine d’emprisonnement pour une durée de 30 ans."

Aimée-Pascal Delimo, président de la Cour pénale spéciale en Centrafrique. (Image d'illustration) Image : BARBARA DEBOUT/AFP

Issa Sallet Adoum, chef de guerre, avait été condamné à la perpétuité en 2022, après avoir été reconnu coupables de crimes de guerre et crimes contre l’humanité, commis en mai 2019, dans les villages de Koundjili et Lemouna dans le nord-ouest de la RCA.

Ses co-accusés, Mahamat Tahir et Yahouba Ousman avait écopé de 20 ans d’emprisonnement ferme. Une peine qui a été maintenue.

Réactions des victimes

L’allègement de la peine de Issa Sallet Adoum n’est cependant pas du goût des victimes. Emmanuel Bassongué de l’association des victimes ASVI.

"Je ne suis pas content, pas du tout d’accord. Voyez-vous le commandant en chef, c’est lui qui donnait les ordres et il était aux commandes de tout et aujourd’hui on lui donne 30 ans. De ma part ce n’est pas bien, ce n’est pas du tout normal parce que normalement celui-là méritait de ne plus jamais un jour revoir le soleil levant."

Satisfaction avocats de Sallet Adoum

Cette décision de la chambre d’appel est une demi-victoire pour Me Donatien Koy, avocat de Issa Sallet Adoum allias Bozizé.

"Mon client qui a été présenté comme responsables des événements survenus à Koundjili et Lemouna a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité. Et c’est sur cette base que nous avons interjeté appel de la décision. Nous estimons que la Cour nous a suivi en partie parce que la décision a été réformée et aujourd’hui, il se retrouve à une peine de 30 ans d’emprisonnement et c’est une satisfaction pour nous avocats de la défense."

Créée en 2015, la Cour Pénale Spéciale, est une institution mise en place par la communauté internationale pour enquêter et poursuivre les auteurs des crimes les plus graves commis en Centrafrique depuis une vingtaine d’années.