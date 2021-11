La Minusca dans le viseur de Simplice Mathieu Sarandji

Info Matin 7 TU (13.10.2021)

Antonio Guterres critique les obstacles faits à la Minusca par l'armée de RCA et ses alliés "bilatéraux". Les Ivoiriens et leurs nouvelles ressources pétrolières et gazières. Interview avec Richard Tiéné sur son film "Thomas Sankara, un humain" présenté au Fespaco.