Cédéao : "Aujourd’hui, les élèves sont aussi inquiets"

La Cédéao doit gérer de multiples crises et surtout, l’annonce du retrait de l’organisation de trois pays, le Mali,le Niger et le Burkina Faso. Ignace Koffi Kouassi pense que les différentes parties gagneraient à s’entendre pour éviter que l’organisation n’implose. Depuis 2019, il a créé le Club Cédéao . L’objectif : diffuser chez les jeunes les idéaux de la Cédéao.

Ignace Koffi Kouassi : Nous avons créé un site internet www.clubcedeao.com sur lequel bien sûr nous sensibilisons. Il y a aussi, à travers les réseaux sociaux, nous sensibilisons les élèves, nous faisons bien sûr, nous parlons de la Cédéao et de l'esprit même de la Cédéao voulu par les pères fondateurs. Nous allons souvent dans des écoles pour parler de la Cédéao, nous organisons bien sûr des conférences que nous animons, nous organisons bien sûr des campagnes.

Et donc quand les élèves, les étudiants qui très souvent ont une vision assez éloignée ou ne comprennent pas la Cédéao, quand ils participent à ces rencontres et à ces formations, à ces compagnes de sensibilisation et même à ces concours, ils comprennent mieux la Cédéao. Parce que très souvent on est loin, on pense que la Cédéao, c'est juste un club de chef d'Etat qui se réunit, qui prend des décisions. Et donc, très souvent, les citoyens ne voient pas réellement les actions pragmatiques ou pratiques même de la Cédéao dans la vie quotidienne. Or, c'est à l'éducation qu'on peut bien sûr faire comprendre ces choses-là. Et c'est ce que nous assurons à faire, bien sûr, à l'école.

DW : Est-ce que les les élèves que que vous rencontrez souvent, est-ce qu'ils ils sont inquiets pour l'avenir de la Cédéao ? Est-ce qu'ils en attendent plus par exemple ?

La Club Cédéao a des sections en Côte d’Ivoire et au Sénégal, d’autres ouvertures de sections dans les autres pays sont prévues Image : Ignace Koffi Kouassi/DW

Les élèves sont inquiets, bien sûr. Ils comprennent aujourd'hui. Mais il manque des enseignements pratiques, des explications sur le fond dec choses. Donc souvent les élèves se limitent juste aux informations racontées par-ci par-là ou aux commentaires sur les réseaux sociaux pour se faire une idée de la Cédéao. Or c'est nous, enseignants, qui devons mieux expliquer, sans passion bien sûr, la réalité. Et donc aujourd'hui les élèves sont inquiets. Mais certains épousent carrément un certain nombre de conceptions : ils sont d'accord que d'autres pays souhaitent sortir de la Cédéao. Mais souvent sans comprendre même ce que la Cédéao fait.

La Cédéao c'est pas seulement les questions politiques, mais il y a aussi l'interconnexion routière, l'interconnexion énergétique. Il y a la circulation des biens. Il y a des mécanismes qu'on met en place bien sûr pour harmoniser les politiques, le tarif extérieur commun. Donc il y a un certain nombre de choses que les gens ne comprennent pas et c'est ce que nous nous attelons aujourd'hui à faire comprendre.