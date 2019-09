"Ce procès est une victoire pour la justice burkinabè" (Morin Yamongbè Editorialiste "Wakat Séra")

20 ans de prison pour le général Gilbert Diendéré et 10 ans pour Djibril Bassolé. Le tribunal militaire de Ouagadougou a rendu son verdict lundi (02.09.2019) dans le procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina. Les deux hommes, anciens bras droit de l'ex-président Blaise Compaoré, étaient poursuivis pour '"attentat à la sûreté de l'Etat", "meurtre" et "coups et blessures". Au total 84 personnes comparaissaient dans le cadre de cette affaire. Morin Yamongbé est éditorialiste au journal en ligne Wakat Séra. Pour lui, ce procès est une victoire pour la justice burkinabè.