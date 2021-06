Une victoire en Saxe-Anhalt qui rassure la CDU

Au lendemain des élections régionales en Saxe-Anhalt, une question centrale se pose : dans quelle mesure la victoire des conservateurs dans cette petite région d'à peine plus de deux millions d'habitants, est un bon signal à l'approche des élections législatives au niveau fédéral, prévues en septembre ?

Avec 36% des voix, l'Union chrétienne démocrate (CDU) de la chancelière Angela Merkel rafle 40 sièges au parlement régional de la Saxe-Anhalt et réussit à tenir à distance l'Afd, Alternative für Deutschland. Le parti d'extrême droite et anti-migration obtient 23 sièges.

Dernières élections avant les législatives fédérales

La Saxe-Anhalt est une petite région d'à peine deux millions d'habitants

Ces élections sont un test pour la CDU au pouvoir, à moins de quatre mois des législatives fédérales.

>>> Lire aussi : Deux morts dans une fusillade à Halle, dans l’est de l’Allemagne

Le parti d'extrême droite Afd a multiplié les succès électoraux durant les dernières années. Mais pour certains analystes, les électeurs ont préféré voter pour ce qu'ils connaissaient déjà, ce dont ils sont sûrs, dans le contexte de pandémie de Covid-19 et son lot d'incertitudes.

La victoire donc de la CDU régionale de la Saxe-Anhalt rassure les dirigeants au plan national et surtout Armin Laschet, le candidat CDU à la chancellerie, toujours mal en point dans les sondages.

"Le vote (du dimanche 6 juin, ndlr) prouve à travers ses résultats que la CDU aussi bien en Saxe-Anhalt que dans toute l'Allemagne est sur la bonne voie derrière Armin Laschet, pour ce qui concerne le comportement vis-à-vis du parti Afd", estime Philipp Amthor, député CDU et tête de liste du parti pour les législatives de septembre dans le Mecklembourg-Poméranie Occidentale.

Les conservateurs étaient condamnés à cette victoire qui leur était devenue nécessaire, pour atténuer l'élan du parti d'extrême droite Alternative für Deutschland.

"Nous devons nous différencier très clairement des idées de ce parti. Il y a d'ailleurs une séparation à faire entre les politiciens Afd et les électeurs dont certains votent pour l'Afd seulement sur quelques points où ils sont décus par notre parti. Et la stratégie est de les ramener vers nous en apportant des réponses claires à leurs préoccupations", analyse le député conservateur Philipp Amthor.

Le coude-à-coude n'a pas eu lieu

Reiner Haseloff, le ministre-président du Land de Saxe-Anhalt pourra continuer à gouverner

Les sondages avaient prédit un coude-à-coude entre CDU et Afd. Ce n'est donc pas le cas. La tendance trop radicale de la section locale de l'Afd a pu freiner les électeurs.

Jörg Meuthen, co-dirigeant du parti d'extrême droite Alternative für Deutschland (Afd), admet que les objectifs n'ont pas été atteints. "Une chose est claire, nous sommes solidement au-dessus des 20% et cela montre que nous sommes bien installés dans le paysage politique régional. Nous sommes clairement la deuxième force politique, et cela est un point positif. Mais là où il y a une lumière, il y a aussi de l'ombre. Nous enregistrons une perte de 3,5 points par rapport aux précédentes élections. Cela n'était pas dans nos attentes. L'objectif n'est pas atteint. Et nous devons à la vérité de le dire", concède Jörg Meuthen dont les propos comme ceux de Philipp Amthor ont été recueillis sur le site de la radio allemande Deutschlandfunk.

Passés les résultats, arrive le temps des négociations pour former un gouvernement de coalition car aucun parti n'a atteint la majorité pour gouverner seul. La CDU a déjà fait savoir qu'elle excluait toute idée de coalition avec le parti Afd.

Il faut s'attendre, peut-être à une reconduction de la coalition sortante formée par les conservateurs de la CDU avec les sociaux démocrates et les Verts. Mais des négociations pourront aussi avoir lieu avec les libéraux du FDP qui refont leur entrée au sein du parlement régional dix ans plus tard. Moins probable, une coalition avec la Gauche radicale "die Linke".