CDM Rugby 2023 : l'Afrique du Sud veut défendre son titre

Selon beaucoup d'observateurs, il s'agit de la Coupe du monde la plus ouverte de l'histoire. En effet, quatre équipes pourraient prétendre à la victoire finale : la France (qui accueille le tournoi), l'Irlande, la meilleure équipe européenne, la Nouvelle-Zélande, toujours présente, et l'Afrique du Sud, le grand représentant du continent africain.

Les Springboks qui semblent plus forts qu'il y a quatre ans. C'est du moins l'avis de Schalk Brits. Le talonneur sud-africain, champion du monde en 2019, voit bien ses compatriotes conserver le titre, car cette équipe comporte "des arrières très excitants et un pack d'attaquants vicieux et dominant", comme il l'a déclaré à RugbyPass, le plus grand portail de fans de rugby au monde.

Lors de la victoire en 2019, Siya Kolisi a le trophée avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Une image qui avait fait le tour du monde Image : Imago Images/Kyodo News

Un groupe plus expérimenté

Pour le capitaine Siya Kolisi, s'il est clair que les Springboks sont plus expérimentés, cela ne fait pas d'eux les favoris numéro un du tournoi :

"Nous sommes champions en titre, alors qu'au dernier tournoi, nous étions des outsiders. Je ne pense pas que nous soyons à nouveau des outsiders, mais nous ne sommes pas favoris non plus. Je pense que nous sommes un peu plus expérimentés", a déclaré le troisième ligne de 32 ans.

Plus qu'un joueur, Siya Kolisi est le symbole du renouveau du rugby sud-africain Image : Mike Jones/News Images/IMAGO

"Nous savons à quoi nous attendre, nous connaissons le parcours. Beaucoup de joueurs ont déjà été sacrés champions du monde, donc c'est clair qu'il y a plus d'expérience dans l'effectif que la dernière fois."

En cas de victoire finale le 28 octobre prochain, l'Afrique du Sud deviendrait alors la seule nation à avoir remporté le trophée Webb Ellis à quatre reprises. Et serait vraiment sur le toit du monde. Mais pour ce faire, il faudra d'abord bien entrer dans la compétition. Ce sera dimanche, face à l'Ecosse, à Marseille, au Stade Vélodrome.