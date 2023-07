CDM (F) : les petites nations font de la résistance

L'Afrique du Sud a failli réaliser l'exploit face à la Suède, la Jamaïque a tenu tête à la France : les nations les plus modestes ont leur mot à dire dans ce Mondial.

Les championnes d'Afrique en titre ont bien failli obtenir le match nul face à la Suède, une des équipes favorites de la compétition.

Les Banyana Banyana, qui ont ouvert le score à la 48è minute de jeu, ont été rejointes à la 65è. Elles ont ensuite tenu le coup jusqu'au début des arrêts de jeu mais ont fini par craquer à la 90è sur un corner suédois. Elles se sont finalement inclinées 2-1.

De l'espoir pour la suite

Pour Désirée Ellis, l'entraîneure de l'Afrique du Sud, son équipe n'a rien à se reprocher et peut être fière d'avoir poussé la Suède dans ses retranchements. Ce match indique que son groupe de joueuses est capable de grandes choses.

"La façon dont l'équipe a joué aujourd'hui nous donne beaucoup de confiance, nous donne de l'élan. Nous avons affronté le troisième pays au classement FIFA, le fait d'avoir été au coude-à-coude avec elles cela nous donne de l'espoir. Nous ne sous-estimons aucune équipe, mais nous connaissons nos capacités", estime celle qui a joué à 32 reprises pour l'Afrique du Sud entre 1993 et 2002.

Pour leur premier match dans un Mondial, les Sud-africaines ont impressionné Image : Andrew Cornaga/AP/dpa

"Nous savons ce que nous sommes capables de faire. Ce résultat montre que nous étions dans le match et que nous aurions pu le gagner. C'est pourquoi il faut y croire pour les deux prochains matchs."

Pour son prochain match, l'Afrique du Sud affrontera l'Argentine dans la nuit de jeudi à vendredi. L'Albiceleste qui s'est inclinée 1-0 face à l'Italie lors de sa première sortie.

La Jamaïque donne du fil à retordre à la France

Pour sa deuxième participation à la Coupe du monde après 2019, la Jamaïque a frappé un grand coup en tenant en échec la France 0-0.

Malgré une franche domination des Bleues, les Jamaïcaines se sont montrées solidaires et particulièrement coriaces en défense, notamment sur les coups de pied arrêtés.

La Jamaique n'avait pas pris le moindre point lors du Mondial 2019 Image : Robert Cianflone/Getty Images

Après ce match nul, l'entraîneur Lorne Donaldson a parlé d'un véritable "exploit" et du meilleur résultat de l'histoire pour le pays.

"Je dirais qu'il s'agit du résultat numéro un que nous ayons obtenu jusque-là, hommes et femmes confondus", a-t-il assuré.

Depuis le début de la compétitions, les petites nations du football féminin bousculent les grandes équipes. La Jamaïque en est un exemple de plus. Le niveau est donc de plus en plus homogène dans la displine.