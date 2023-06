CDM (F) : L'Allemagne se veut conquérante

Récente vainqueure au forceps du Vietnam en match amical (une courte victoire 2-1), l'équipe d'Allemagne ne montre pas un visage vraiment rassurant à quelques semaines du Mondial, qui aura lieu du 20 juillet au 20 août prochains en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Mais cette Mannschaft reste néanmoins redoutable, notamment en tournoi. Il n'y a qu'à se rappeler son parcours l'année dernière à l'Euro, battue seulement en finale par l'Angleterre, le pays hôte.

Une pression positive

Pour la capitaine Alexandra Popp, c'est justement cet état d'esprit qu'il faudra retrouver pour le Mondial. Et même si de nombreuses équipes peuvent prétendre au à la victoire finale, l'Allemagne veut montrer qu'elle a les ressources physiques et mentales pour le faire.

"Il est clair qu'au vu de ce que nous avons montré l'année dernière, il y a une certaine pression. Mais cette pression est positive, parce que nous avons juste fait ce que nous aimons, à savoir jouer au football. Nous y allons pour gagner le titre, c'est clair. Avec l'équipe et la qualité que nous avons, c'est possible, mais ce ne sera pas facile non plus", a déclaré Popp en conférence de presse en marge du stage de préparation à Herzogenaurach, dans le sud de l'Allemagne.

L'Allemagne a eu beaucoup de mal à battre le Vietnam en match amical Image : Mirko Kappes/foto2press/IMAGO

Sa coéquipière Lena Oberdorf ne dit pas autre chose. Du haut de ses 21 ans, la milieu de terrain tranche dans le vif : aller à la Coupe du monde, c'est faire le maximum pour aller chercher le trophée :

"Je me dis toujours que si je ne veux pas gagner le titre, je n'ai pas besoin de me rendre là-bas", a tranché la joueuse du VfL Wolfsburg. "Nous avons envie de remporter ce trophée, mais nous savons que ce sera difficile. Nous devrons donc aller au bout de nos limites à chaque rencontre."

Championne du monde en 2003 et 2007, l'Allemagne entrera en lice le 24 juillet prochain face au Maroc. En phase de poules, elle affrontera ensuite la Colombie puis la Corée du Sud.