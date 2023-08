CDM 2023 (F) : la France trop forte pour le Maroc

Au Stade Hindmarsch, situé en banlieue d'Adélaïde, les Bleues étaient tout simplement trop fortes pour les Lionnes de l'Atlas. Trois buts encaissés en l'espace de huit minutes en première période, un autre encaissé en seconde mi-temps : les Marocaines se sont inclinées sur le score de 4-0.

Malgré cette lourde défaite, le sélectionneur Reynald Pedros s'est montré fier de ses joueuses et espère désormais que ce parcours en Coupe du monde servira de base pour les compétitions à venir :

"Voilà, on est un peu déçus parce qu'on rentre très mal dans le match. On a un peu manqué d'agressivité, c'est ce qui nous a fait un peu défaut. On l'a payé cash", a estimé le sélectionneur à l'issue de la rencontre.

La capitaine Ghizlane Chebbak n'a malheureusement pas eu l'occasion d'exprimer tout son talent dans l'entrejeu marocain Image : James Gourley/Shutterstock/IMAGO

"Maintenant, il ne faut pas que les filles soient plus déçues que ça. On a fait une Coupe du monde fantastique. Il faut continuer à travailler, continuer à être positif et essayer de se qualifier pour les prochaines grandes compétitions."

Des Bleues bien préparées pour la suite

Quant aux Bleues, elles sont ravies d'avoir évité le piège marocain et d'arriver dans les meilleures conditions possibles en quarts de finale, comme l'a expliqué l'attaquante Katidianou Diani en conférence de presse :

"Il était important pour nous de ne pas tomber dans le piège, de ne pas tomber dans la facilité. On avait à cœur de remporter ce premier match. Le plus important aujourd'hui, c'était la victoire et la qualification", a déclaré celle qui a inscrit le premier but de la rencontre.

"Il y a des choses à améliorer, mais aujourd'hui, il faut se réjouir de cette victoire en Coupe du monde. On va profiter de ce succès et ensuite bien récupérer pour les quarts de finale."

Doublé pour Eugénie Le Sommer, qui porte son total à 92 buts marqués en sélection Image : James Elsby/AP Photo/picture alliance

Un choc Japon-Suède

Dans l'autre huitième de finale de la journée, la Colombie a difficilement battu la Jamaïque 1-0. On connaît donc le tableau complet des quarts de finale. Vendredi prochain, l'Espagne évoluera contre les Pays-Bas, tandis que le Japon jouera la Suède. Samedi 12 août, l'Australie affrontera la France, tandis que l'Angleterre sera opposée à la Colombie.