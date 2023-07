CDM 2023 (F) : l'Allemagne tombe de haut face à la Colombie

Menées au score suite à un formidable but de la prodige Linda Caicedo à la 52è minute, les Allemandes ont poussé et ont fini par revenir au score grâce à un pénalty de l'inévitable Alexandra Popp à la 89è. Mais les Colombiennes, poussées par un formidable public qui avait fait le plein au Sydney Football Stadium, sont parvenues à arracher la victoire grâce à un très joli coup de casque signé Manuela Vanegas à la septième minute du temps additionnel. Victoire 2-1 de la Colombie. Un succès salué par l'entraîneur intérimaire Antonio Marsiglia, qui tient néanmoins à ce que ses joueuses gardent les pieds sur terre :

"Avant toute chose, je tiens à remercier l'ensemble de la nation qui nous a poussés à la victoire comme jamais auparavant. C'est quelque chose d'historique pour nous et à chaque instant, nous avons senti leur soutien et leur appui. C'était comme si nous jouions à la maison. Je n'insisterai jamais assez sur le fait que le peuple colombien nous a soutenus à chaque instant. Le match a été très intense, comme on pouvait s'y attendre face à l'Allemagne, qui est l'un des favoris de la compétition", a déclaré Antonio Marsiglia en conférence de presse.

Deuxièmes de la dernière Copa America, les Colombiennes veulent désormais aller le plus loin possible dans ce Mondial Image : Frank Fife/AFP/Getty Images

"Nous avons vraiment montré de quoi nous étions capables aujourd'hui. Chaque joueuse s'est donné à fond. je suis très heureux de la performance réalisée aujourd'hui. Après le match, nous étions évidemment sous le coup de l'émotion. Nous nous sommes réunis en cercle sur le terrain et nous nous sommes dit : 'Ecoutez, profitons de ce moment, mais gardons les pieds sur terre. Nous pouvons réaliser de grandes choses, mais avançons pas à pas.' "

De son côté, la sélectionneuse Maria Voss-Tecklenburg était forcément déçue, mais elle sait que son équipe a les moyens d'aller chercher sa qualification lors du troisième et dernier match de poule :

"Nous avons gagné le premier match, nous n'avons pas gagné le deuxième. Nous avons désormais notre sort entre nos pieds, et nous devons juste avoir confiance en nous. C'est un point sur lequel nous allons travailler. Nous allons essayer d'améliorer des choses. La Corée du Sud sera un adversaire différent. Nous devons nous concentrer sur notre prochaine tâche et c'est ce que nous allons faire, comme toujours. Ensuite, nous entrerons sur le terrain, nous essaierons d'avoir les idées claires et de jouer notre football contre la Corée du Sud. Et bien sûr, nous essayerons de gagner", a promis Maria Voss-Tecklenburg.

Alexandra Popp et Nicole Anyomi vont devoir tout donner pour se qualifier lors du dernier match de poule Image : Cameron Spencer/Getty Images

Des Marocaines historiques

Dans ce groupe H, la Colombie compte six points et est d'ores et déjà qualifiée. Suivent ensuite l'Allemagne et le Maroc avec trois points. Les Marocaines qui avaient battu la Corée du Sud 1-0 un peu plus tôt dans la journée grâce à un but d'Ibtissam Jraidi à la 7è minute.

Il s'agit de la première victoire d'une nation arabe à un Mondial. L'événement est de taille, mais Reynald Pedros a préféré ne pas s'enflammer. Le sélectionneur des Lionnes de l'Atlas espère que ce succès sera la première pierre d'un édifice plus grand encore :

"Je pense que tout le monde a vu que cette équipe marocaine a de la qualité et qu'elle existe à travers le monde. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer à travailler, à progresser. Nous devons aller à la prochaine CAN dans l'optique de la gagner. Nous devons tout faire pour tenter de nous qualifier pour les JO, pour la prochaine Coupe du monde. C'est ce qui nous donnera de l'expérience et de la visibilité", a estimé le technicien français.

Malmenées par l'Allemagne, les Marocaines se sont remises dans le sens de la marche face à la Corée du Sud Image : Matt Turner/Imago Images

Lors de son dernier match, le Maroc jouera contre la Colombie. Ce sera jeudi 3 août prochain, à partir de 10h en temps universel.

A noter par ailleurs hier la qualification de la Suisse, qui a fait 0-0 contre la Nouvelle-Zélande et qui termine en tête du groupe A, devant la Norvège, qui s'est imposée 6-0 face aux Philippines.