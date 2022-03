CDM 2022 : le Sénégal doit s'imposer face à l'Egypte

Pour leur grande première dans leur nouveau stade Abdoulaye Wade, les Lions de la Teranga vont disputer un des matchs les plus attendus de leur histoire. Quelques semaines après leur victoire en finale de la Coupe d’Afrique des nations, les Sénégalais n’ont pas le droit à l’erreur.

Le nouveau stade olympique du Sénégal

Une non-qualification pour le Mondial serait tout simplement vue comme un énorme échec pour la génération dorée.

Ce soir, c’est une nouvelle fois à l’Egypte que Sadio Mané et les siens seront confrontés. Lors du match aller, au Caire, les Pharaons s’étaient imposés sur le petit score de 1-0. Un résultat qui permet aux Sénégalais de continuer à rêver.

>>> A lire aussi : le stade Abdoulaye Wade officiellement inauguré

"Il n'y a pas de hantise, pas de crainte"

Pour Aliou Cissé, le plan est simple : faire valoir les qualités de son équipe.

"Nous sommes conscients de nos qualités. Nous savons que nous avons énormément de potentiel, nous avons des arguments à faire valoir pour gagner ce match-là. Il n'y a pas de hantise, pas de crainte", a déclaré Aliou Cissé en conférence de presse, hier.

"Mais effectivement, le temps joue contre nous. Le temps est notre premier ennemi. Ceci étant, il ne faut pas non plus partir la fleur au fusil et faire n'importe quoi. Revenir au score, ça va se faire très rapidement - ou pas : ça peut se faire à la 50è minute, ça peut se faire à la 95è minute, dans les arrêts de jeu. L'essentiel, c'est qu'on revienne dans ce match-là, qu'on puisse espérer."

De leur côté, les Égyptiens pourraient se contenter d’un match nul mais selon Mohamed Salah la victoire est aussi un objectif clair. "Nous sommes capables de gagner le match retour, pas seulement faire match nul", a déclaré la star des Pharaons.

Le Nigeria, habitué de la Coupe du monde, affronte le Ghana

Dans l’autre rencontre de la fin d’après-midi, à 17h TU, le Nigeria reçoit le Ghana.

Lors du match aller, les deux équipes s’étaient quittées sur le score vierge de 0-0. Un résultat qui place les Super Eagles dans une position favorable alors que les attentes sont "très élevées" dans le pays, comme l’a rappelé le sélectionneur Augustine Eguavoen en conférence de presse.

Le Nigeria est l'équipe la plus régulière du continent, elle n’a raté qu’une seule Coupe du monde depuis 1994.

Le Cameroun et le Mali en ballotage défavorable

A partir de 19h30 TU, le Cameroun, le Mali et la RDC seront opposés au redoutable trio du Maghreb.

Le Cameroun et l'Algérie lors de leur duel du match aller

Défaits 1-0 à domicile, les Lions Indomptables du Cameroun ne sont pas en position favorable avant d’affronter l’Algérie, au stade Moustapha Tchaker de Blida. Une enceinte dans laquelle les Verts n’ont jamais perdu et ce depuis 2002.

La configuration est assez similaire pour le Mali. Lors du match aller, les Aigles se sont aussi inclinés 1-0 face à la Tunisie.

A Radès, dans la banlieue de Tunis, les Maliens vont devoir attaquer pour espérer se qualifier pour la première fois de son histoire à un Mondial mais la Tunisie, connue pour ses qualités défensives, peut se contenter de jouer le match nul.

La RDC croit en ses chances face au Maroc

C’est finalement la RDC qui est l’équipe la mieux positionnée du lot alors qu’elle aussi doit se déplacer au Maghreb. Au match aller, les Léopards avaient réussi à faire jeu égal avec les Marocains en étant pourtant réduits à dix lors des dix dernières minutes de la rencontre.

Pour Cédric Bakambu, ce match nul 1-1 était tout sauf une surprise. Il croit aux chances de son équipe, même dans l’atmosphère survoltée de Casablanca. "Si on est là, c'est qu'on l'a mérité", assuré l'attaquant.

"Maintenant, nous sommes à 90 minutes d'une qualification historique. On a fait 1-1 au match aller, nos chances sont intactes. Il faut y croire. Si on est là, c'est parce qu'on y croit. J'ai confiance en mon équipe, je sais que nous sommes capables de réaliser de grandes performances. Et il va falloir réaliser une grande performance pour avoir une chance de se qualifier."

La dernière qualification des Congolais remonte à 1974, alors que pays était connu sous le nom du Zaïre.