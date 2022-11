CDM 2022 : la France réussit son entrée en lice

Les Bleus ont plutôt réussi leur entrée en matière face à l'Australie hier soir au stade Al Janoub.

Pourtant menés 1-0 pendant près de 20 minutes suite au but de Craig Goodwin en tout début de rencontre, les Français ont ensuite largement dominé les débats. Adrien Rabiot a marqué le but de l'égalisation à la 27è minute. Olivier Giroud, par deux fois, et Kylian Mbappé ont ensuite mis la France à l'abri.

En inscrivant son 51ème but avec le France, Olivier Giroud rejoint Thierry Henry au sommet du classement des buteurs

"L'équipe a bien réagi en égalisant. Et puis on est passés devant, même si on s'est fait un peu peur en fin de première mi-temps. En seconde mi-temps, on a montré beaucoup plus de confiance et on a forcé l'Australie a défendre. Nous nous sommes créé beaucoup d'occasions et nous avons marqué quatre buts", a déclaré le sélectionneur Didier Deschamps après la rencontre.

Seule ombre au tableau pour la France, la blessure de Lucas Hernandez. Le défenseur du Bayern Munich s'est blessé au genou droit (rupture du ligament croisé intérieur) et a donc dû déclarer forfait pour le reste du tournoi.

L'Allemagne en reconquête

Dans le groupe E, l'Allemagne fait son entrée en lice face au Japon (13h TU).

Eliminée au premier tour en 2018, la Mannschaft espère évidemment faire beaucoup mieux cette année. Pour ce tournoi, Hansi Flick s'appuie, encore plus qu'à l'accoutumée, sur un grand nombre de joueurs issus des rangs du Bayern Munich. Ils pourraient être six sur le terrain aujourd'hui.

Serge Gnabry devrait débuter face au Japon

"Cela aide toujours quand vous avez l'habitude de jouer dans le même club. Je ne pense pas que ce soit un secret", a affirmé Serge Gnabry, membre de ce contingent, en conférence de presse. "Néanmoins, nous sommes tous ensemble depuis quelques années en équipe nationale. Et chacun apporte ses qualités, que ce soit un joueur du Bayern Munich ou non."

L'autre match de ce groupe E mettra aux prises l'Espagne au Costa Rica à partir de 17h TU.

Le Maroc à l'assaut de la Croatie, le Canada fête son retour à la CDM

Dans le groupe F, le Maroc commence son Mondial face au finaliste de la dernière édition : la Croatie (10h TU). Les Lions de l'Atlas, bien que privés d'Amine Harit, vont tout donner pour faire bonne figure face à une équipe de Croatie vieillissante.

Dans l'autre rencontre de cette poule, la Belgique affronte le Canada (19H TU). Sur le papier, les Belges, troisièmes du dernier Mondial en Russie et emmenés par leur armada de stars, sont largement favoris puisque les Canadiens disputent au Qatar leur première Coupe du monde depuis 1986.

Mais porté par de jeunes joueurs talentueux comme Alphonso Davies, le Canada espère prouver au monde que leur qualification n’était pas une surprise.

Alphonso Davies sera le fer de lance de cette équipe canadienne

"On veut montrer que le Canada est une nation de football, qu'on a de très bons joueurs et que dans les années à venir, on sera une très bonne équipe. Pour ce tournoi, je pense que comme toutes les autres équipes, le but est de sortir du groupe, et après verra", a affirmé Jonathan David devant la presse.

Le Canada qui compte aussi préparer l'avenir lors de cette Coupe du monde puisque le pays sera une des trois nations à accueillir la compétition en 2026.