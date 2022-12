CDM 2022 : la France rejoint l'Argentine en finale

Comme face à l'Angleterre, la France a souffert mais comme face à l'Angleterre, la France a tenu.

Si les Marocains ont eu la possession pendant une grande partie de la rencontre et se sont crées de nombreuses occasions, la France a été beaucoup plus réaliste.

Deux buts, un en première mi-temps signé Théo Hernandez (5è) et un autre en fin de rencontre inscrit par Randal Kolo Muani (79è) ont permis aux Bleus de l'emporter et donc de rejoindre l'Argentine en finale.

Dimanche, la France aura l'occasion de devenir la troisième nation à faire le doublé en Coupe du monde après l'Italie (1934 et 1938) et le Brésil (1958 et 1962).