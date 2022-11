CDM 2022 : "Nous savons ce qui nous attend" Rigobert Song

Après avoir éliminé la France de l'Euro 2021 et l'Italie lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, la Suisse se présente au Qatar comme l'un des favoris pour cette Coupe du monde : "Nous avons une grande équipe et nous voulons aller encore plus loin", a fait savoir le sélectionneur Murat Yakin.

Esprit d'équipe inébranlable

Le technicien suisse pense en outre que les bons résultats sont les fruits des efforts consentis au sein de son groupe : "Nous avons un excellent esprit d'équipe, un esprit d'équipe qui s'est construit au cours des deux dernières années. Côté football, nous nous sommes également améliorés. Et maintenant, nous voulons écrire l'histoire.", conclut Murat Yakin.

Le Cameroun, un adversaire à craindre

Le Cameroun participe pour sa part pour la huitième fois fois à la Coupe du monde. En dehors de l'étape des quarts de finale franchie en 1990, le Cameroun n'a pas été en mesure depuis de dépasser la phase des poules. Classé 43e nation selon la FIFA, le Cameroun doit faire face à une redoutable sélection suisse, classée par la FIFA à la 15e position :

Rigobert Song, le sélectionneur camerounais

"Nous savons ce qui nous attend, et où nous voulons aller", a déclaré Rigobert Song. Le sélectionneur des Lions Indomptables pense en outre que le respect de l'adversaire est important, mais sans pour autant se rabaisser : "La Suisse est une meilleure équipe, classée 15e par la FIFA, mais ce n'est pas le classement qui compte, plutôt ce qu'on réalise sur le terrain", a-t-il dit. Le coup d'envoi du match Cameroun- Suisse sera donné à 10hTU.

Le Ghana est également attendu pour son premier match aujourd'hui contre le Portugal dans le groupe H à 16hTU.Toujours dans le groupe H, l'Uruguay joue pour sa part contre la Corée du Sud à 13hTU. Le dernier match de la cinquième journée va opposer le Brésil à la Serbie dans le groupe G à 19hTU.