CDM 2022 : les Etats-Unis accrochés par le Pays de Galles

Très entreprenants en première période, les Américains ont pris les devants grâce à un but de Timothy Weah (1-0, 36e) le fils de l'ancien footballeur et actuel président libérien George Weah. Mais la seconde partie du match a été dominée par les Gallois.

A dix minutes de la fin de la rencontre, le capitaine Gareth Bale a remis les compteurs à zéro en égalisant sur penalty (1-1, 80e). Les deux sélections se sont séparées sur un score nul, à la satisfaction des supporters gallois et américains :

"Le match était vraiment bon. J'ai l'impression que les États-Unis étaient un peu fatigués à la fin. Mais dans l'ensemble, c'est bien. Un match nul vaut mieux qu'une défaite, alors nous l'admettons", a fait savoir un fan américain. "La deuxième mi-temps a été meilleure pour l'équipe galloise, donc nous sommes heureux du résultat," s'est exclaée un supporter gallois.

Après sa large victoire contre l'Iran, 6-2, l'Angleterre est en tête dans le groupe B, suivie des Etats Unis et du Pays de Galles qui partagent un point, et l'Iran ferme la marche avec 0 point.

Les affiches dans le groupe C et D

Quatre matches sont au programme dans les groupes C et D. La Tunisie affronte le Danemark, l'un des favoris dans ce tournoi. Mais les Aigles de Carthage pourraient compter aussi sur leurs supporters qui sont nombreux au Qatar, pense l'attaquant tunisien Issam Jebali : "La présence massive des supporters est importante", a-t-il dit. Et d'ajouter : "Nous espérons les rendre fiers, si Dieu le veut, nous serons prêts et nous rendrons heureux notre public."

Le match Danemark-Tunisie va avoir lieu à 12h00TU à Education City Stadium d'al-Rayyan. Mais peu de temps avant, c'est-à-dire à 10h00 TU, l'Argentine fera face à l'Arabie Saoudite, le Mexique jouera contre la Pologne à 16h00TU et le dernier match va opposer la France à l'Australie à 19hTU.