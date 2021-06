Communautés autochtones, le Canada face à son passé tragique

Une fois de plus, le Canada doit ouvrir les yeux sur une période de son histoire qu’il a longtemps tenté de ne pas regarder en face. Celle des pensionnats pour les enfants autochtones qui ont existé pendant des dizaines d'années jusqu'au milieu des années 90.

Quelque 150.000 enfants amérindiens, métis et inuits y ont été placés de force. Le but était de soi-disant les "intégrer" à la société, quitte à les arracher à leur famille, leur langue et leur culture.

Dans ces établissements gérés pas l'Eglise catholique, souvent insalubres et surpeuplés, les maladies infectieuses, les mauvais traitements et les abus sexuels étaient légion. Selon une commission d'enquête, au moins 4.000 enfants y seraient morts de façon prématurée.

Des fouilles dans tout le pays

Ces pensionnats étaient "des camps de concentration" pour "essayer d’exterminer les Premières nations", a dénoncé le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines de la province de la Saskatchewan.

C'est dans cette région, situé dans l'ouest du Canada, à Marieval, qu'a été découvert ce nouveau cimetière fantôme. Fantôme, car les stèles portant les noms et les dates de décès ont été arrachées. C'est à l'aide de géo-radars, capables de détecter des objets enterrés, que les 750 tombes ont pu être retrouvées autour d’une ancienne école.

Car un peu partout dans le pays, des fouilles ont été lancées il y a un mois après la découverte sur le site d’un autre pensionnat des restes de plus de 200 écoliers, suscitant l’indignation dans tout le Canada.

Les restes de 215 enfants avaient été découverts près de cette école à Kamloops fin mai

Le silence du Vatican

Le Canada est "responsable" de "la douleur" et du "traumatisme" ressenti par les communautés autochtones, a déclaré le premier Ministre canadien. Pour Justin Trudeau, ces découvertes rappellent "de manière honteuse le racisme, la discrimination et l’injustice systémique auxquels les peuples autochtones ont été, et sont toujours, confortés".

Mais pour les représentants des Premières nations, le mea culpa doit aller plus loin, à savoir jusqu’au Vatican, qui reste silencieux sur ce passé tragique, malgré les appels en direction du pape de présenter des excuses pour les abus et les violences dans ces pensionnats.