CAN 2023 : la Côte d'Ivoire sacrée championne d'Afrique !

Menés au score, les Eléphants ont renversé la vapeur face au Nigeria grâce à Franck Kessié et Sébastien Haller. Il s'agit du troisième titre continental pour la Côte d'Ivoire.

Cette CAN 2023 restera dans l'histoire pour plusieurs raisons : la qualité de l'organisation, la qualité du jeu proposé, ses surprises et surtout l'invraisembable parcours du pays hôte, la Côte d'Ivoire.

Dans un stade Alassane Ouattara acquis à leur cause, les Eléphants se sont d'abord heurtés au mur dressé par les Super Eagles. Ni Haller (7è minute), ni Fofana (14è) ni le vétéran Gradel (21è) ne sont parvenus à tromper Nwabali, le gardien nigérian.

Troost-Ekong ouvre la marque

Prudents, les Super Eagles ont commencé à sortir en fin de première mi-temps. Et sur leur première véritable occasion, les coéquipiers de Victor Osimhen ont fini par trouver la faille : une tête du capitaine William Troost-Ekong sur laquelle le portier Yahia Fofana n'a rien pu faire (38è).

Les Super Eagles pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score. Mais... Image : Franck Fife/AFP/Getty Images

Kessié et Haller répliquent

Remontés, les Ivoiriens sont revenus avec de meilleures intentions des vestiaires. Après quelques chaudes alertes signées Gradel (50è) et Adingra (60è), c'est finalement Franck Kessié, oublié au second poteau suite à un corner, qui a fini par remettre les deux équipes à égalité (62è), pour le plus grand plaisir du public ivoirien.

La Côte d'Ivoire a remporté la troisième CAN de son histoire Image : Issouf Issouf/AFP/Getty Images

Assommés, les Super Eagles ont continué à reculer. Les Ivoiriens ont insisté, et c'est finalement Sébastien Haller qui a délivré tout un peuple, grâce à un but tout en finesse juste devant Troost-Ekong (81è).

Le Nigéria ne reviendra pas. Au bord de l'élimination après leurs matchs de poule, les Eléphants sont revenus dans la partie en qualité de meilleurs troisièmes. Emerse Faé et ses joueurs ramènent sa troisième CAN à la Côte d'Ivoire, après celles de 1992 et 2015.