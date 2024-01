CAN 2023 : un week-end plein de surprises

Le Nigeria et l'Egypte ont été tenus en échec par des formations plus modestes, tandis que le Ghana s'est incliné face au Cap Vert.

Au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, l'Egypte a frôlé la catastrophe hier après-midi. Sept fois champions d'Afrique, les Pharaons ont arraché le nul dans les dernières minutes du match face au Mozambique, grâce à un pénalty de Mohamed Salah dans les arrêts de jeu. Score final 2-2.

Avec un point chacun, l'Egypte et le Mozambique sont deuxièmes ex-aequo dans ce groupe B, qui est dominé par le Cap Vert.

Mohamed Salah et l'Egypte ont failli être surpris par une équipe du Mozambique très volontaire Image : Kim Price/CSM via ZUMA Press Wire/picture alliance

Le Cap Vert sûr de sa force

Les Requins Bleus se sont en effet imposés 2-1 face au Ghana hier soir, grâce à un but de Garry Rodrigues dans le temps additionnel. Si d'aucuns considèrent ce succès comme une surprise, ce n'est pas du tout le cas pour Willy Semedo :

"Je ne dirais pas que c'est une surprise. Il est vrai que le Ghana est l'une des plus grandes équipes d'Afrique, mais nous savons que nous avons de la qualité dans notre effectif", a déclaré l'ailier droit à l'issue de la rencontre.

"Donc non, je ne dirais pas que je suis surpris ; tout le monde s'attendait peut-être à ce que le Ghana nous batte, mais nous avons montré qui nous étions et que nous étions prêts á affronter n'importe quelle équipe."

Lors de la prochaine journée, le Ghana évoluera contre l'Egypte dans une rencontre d'ores et déjà décisive. Quant au Cap Vert, il sera opposé au Mozambique, toujours à la recherche d'un premier succès historique à la CAN.

Les Super Eagles ont du plomb dans l'aile

Un peu plus tôt dans la journée, c'est le Nigeria qui a été tenu en échec par la Guinée équatoriale. Le Nzalang Nacional avait ouvert le score à la 36è minute par l'intermédiaire d'Iban Salvador, les Super Eagles ont répliqué deux minutes plus tard avec une réalisation de Victor Osimhen. Score final 1-1.

A l'image de Semi Ajayi, le Nigeria a eu toutes les difficultés du monde à tromper la vigilance de la Guinée équatoriale Image : Issouf Sanogo/AFP/Getty Images

Nigérians et Equato-Guinéens se partagent la deuxième place du groupe A, à deux longueurs de la Côte d'Ivoire, qui avait battu la Guinée-Bissau lors du match d'ouverture. Une victoire 2-0 grâce à des buts signés Seko Fofana et Jean-Philippe Krasso. Une belle entame de tournoi pour les Eléphants, même si le sélectionneur Jean-Louis Gasset estime que ses tueurs peuvent mieux faire :

"On avait décidé de démarrer fort pour se mettre en confiance et emmener le public avec nous. On a ouvert le score sur un très beau but de Seko (Fofana) et ensuite on a eu des temps forts et des temps faibles. Il nous reste beaucoup de travail à faire pour mieux gérer les temps faibles", a déclaré celui qui est sélectionneur depuis mai 2022.

Jeudi prochain, lors de la prochaine journée, la Côte d'Ivoire affrontera le Nigeria, tandis que la Guinée-Bissau défiera la Guinée équatoriale.

Les Eléphants sont partis du bon pied dans ce tournoi Image : Kim Price/AP/dpa/picture alliance

Le Sénégal entre en piste

Les champions d'Afrique en titre qui évolueront face à la Gambie. Une rencontre a priori à la portée des Lions, mais le capitaine Kalidou Koulibaly se méfie de ces Scorpions, qui auront leur mot à dire dans ce groupe C, considéré comme étant le groupe de la mort :

"Nous Sénégalais, on va tout faire pour gagner ce match, on va le prendre comme une finale. On sait que la Gambie a de grands joueurs aussi : je connais très bien Musa Barrow, je connais très bien Omar Colley", a déclaré celui qui évolue désormais à Al Hilal, en Arabie Saoudite.

Le Sénégal parviendra-t-il à remporter la CAN pour la deuxième fois consécutive ? Image : Charly Triballeau/Getty Images/AFP

"Ce sont des joueurs très importants pour leur pays, mais nous aussi, nous avons de grands joueurs. Après, on a un groupe où on a nos cousins guinéens, nos frères camerounais, donc c'est un groupe très difficile pour nous, Sénégalais. On va donc prendre ce match comme une finale."

Sénégal-Gambie, ce sera au stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro à partir de 14h en temps universel.

Aboubakar présent face à la Guinée ?

Un peu plus tard dans la journée aura donc lieu l'autre rencontre de ce groupe C : Cameroun-Guinée. Les Lions Indomptables qui laissent encore planer un peu le doute quant à la participation ou non de leur capitaine Vincent Aboubakar.

Blessé à la cuisse gauche, le buteur avait été annoncé forfait pour le premier match par le staff camerounais. Mais hier en conférence de presse, le sélectionneur Rigobert Song a d'abord dit qu'il faisait "partie du groupe, il peut peut-être commencer" cet après-midi.

Vincent Aboubakar est indispensable aux Lions Indomptables, que ce soit sur ou en dehors du terrain Image : Dylan Martinez/REUTERS

Du côté de la Guinée, le sélectionneur Kaba Diawara estime que le Syli aura beau affronter de prestigieuses équipes comme le Cameroun ou le Sénégal, ce sont justement ces équipes-là qui "ont la pression".

Cameroun-Guinée, une rencontre qui aura également lieu à Yamoussoukro, et ce sera à partir de 17h en temps universel.