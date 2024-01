CAN 2023 : une Mauritanie historique

Décidément, cette CAN est riche en surprises. Hier soir à Bouaké, l'Algérie a certes dominé la Mauritanie, mais ce sont les Mourabitounes qui ont pris l'avantage grâce à un but de Mohamed Dellahi Yali à la 37è minute de jeu.

Par la suite, l'Algérie a poussé, mais la Mauritanie a tenu bon. Score final 1-0. Le champion d'Afrique est éliminé, les Mourabitounes se sont qualifiés pour les huitièmes de finale, pour la plus grande joie de l'entraîneur Amir Abdou :

"Voilà, il ne faut rien lâcher dans la vie. Ce soir, les joueurs ont montré beaucoup d'envie et je suis fier de ce qu'ils ont pu produire sur le plan tactique. Même si on a beaucoup subi, on a eu des phases de transition au cours desquelles on aurait pu faire encore plus mal à cette équipe algérienne", a déclaré celui qui avait emmené les Comores en huitièmes de finale lors de la précédente édition.

L'Algérie n'a plus gagné un match à la CAN depuis la finale en 2019 Image : Kenzo Tribouillard/AFP

"Je suis triste aussi pour cette équipe algérienne qui a beaucoup d'individualités. Pour moi, c'est une très grande nation. Mais c'est une victoire amplement méritée pour nous et maintenant, on va savourer avec cette équipe."

Avec trois points, la Mauritanie termine troisième du groupe D, devant l'Algérie, qui en compte deux. La première place du groupe est revenue à l'Angola, qui a battu le Burkina Faso 2-0.

Des Lions vraiment Indomptables

Un peu plus tôt dans la journée, le Cameroun a validé son ticket pour les huitièmes de finale de manière tout à fait rocambolesque. Menés 2-1 à la 85è minute, les Lions Indomptables se sont arrachés pour finalement s'imposer 3-2 dans le temps additionnel grâce à une tête du défenseur Christopher Wooh. En conférence de presse, le sélectionneur Rigobert Song était tout heureux de la performance de ses joueurs :

"Vous voyez même que je n'ai plus de voix. Parce que c'est trop d'émotions. Je suis satisfait de la performance de mes joueurs. Je l'avais dit en conférence de presse : on devait tout faire pour prendre les trois points, peu importe comment on allait jouer, il fallait les prendre. Ca n'a pas été facile, mais l'objectif a été atteint, et ce n'est pas encore fini", a promis le sélectionneur camerounais.

Le Cameroun s'en est sorti in-extremis face à la Gambie Image : KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Avec quatre points, le Cameroun termine deuxième de sa poule C, devant la Guinée, qui a été battue 2-0 par le Sénégal. Les champions en titre qui réalisent pour le moment le parcours parfait : trois matchs, trois victoires.

Un suspense entier dans les groupes E et F

Trois affiches des huitièmes de finale sont d'ores et déjà connues : samedi prochain, le Cameroun défiera le Nigeria. Dimanche, la Guinée sera opposée à la Guinée équatoriale. Enfin lundi, la Mauritanie croisera le fer avec le Cap Vert.

Aujourd'hui, place aux tout derniers matchs de poule de cette CAN 2023 : à 17h TU auront lieu les matchs du groupe E. Victoire impérative pour la Tunisie face à l'Afrique du Sud, si les Aigles de Carthage veulent voir le tour suivant. De son côté, le Mali sera opposé à la Namibie.

Et puis à 20h TU, ce sera au tour des matchs du groupe F, avec le Maroc qui sera opposé à la Zambie, tandis que la RDC jouera sa qualification contre la Tanzanie.