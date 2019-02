CAN U20: le Sénégal et le Mali qualifiés pour la finale

Le Sénégal s’est imposé mercredi 1-0 en demi-finale face à l’Afrique du Sud. Une troisième finale consécutive pour les Lionceaux du Sénégal qui doivent croiser dimanche en finale le Mali.

Le Mali tombeur du Nigeria.

Dans la deuxième rencontre dominée pourtant par le Nigeria, les Maliens ont tenu en échec les Nigerians 1-1 jusqu’au terme des prolongations.

Le match s’est soldé enfin sur la séance des tirs au but, une séance que les Aiglons du Mali ont remportée 4-3 des Nigerians.

Dortmund s’est incliné face à Tottenham

Action en pleine surface de Dortmund

Après avoir été accrochés pendant la premiére partie, les Spurs n’ont pas tardé à ouvrir le score dès le retour des vestiaires.

Bénéficiant d’un centre de Vertonghen, l’attaquant sud coréen Son Heung Min , a trompé Roman Bürki, le portier de Dortmund qui était pourtant impérial dès le début de la rencontre.

Dortmund a par après tenté à se créer de belles, notamment par des combinaisons de Pulisic,Sancho et Delenay sans pour autant parvenir à se montrer dangereux.

En revanche la combinaison de Aurier-Vertonghen qui a coupé le souffle à l’équipe allemande, avec le but de Verthongen à 83e, lui qui a été passeur décisif au premier but.

Trois minutes plus tard, l’Espagnol Fernando Llorente a enfoncé le clou, score définitif 3-0, une lourde défaite à surmonter lors du match retour dans 3 semaines à Dortmund.

Karim Benzema et Isco (Real) célèbrent le but



Le Real Madrid s’impose 2-1 à Amsterdam

Le triple champions en titre a dû attendre la seconde période. Après l'ouverture de score 59e par Karim Benzemau, les Néerlandais ont intensifié la pression et le rytme et sont revenus au score 75e par Hakim Ziyech. Mais vers la fin de la rencontre 87e, Marco Asension a donné l’avantage au Real.