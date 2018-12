CAN : Imbroglio autour des futurs pays organisateurs

La Fédération ivoirienne de football a dénoncé hier les déclarations du président de la Confédération africaine (CAF), Ahmad Ahmad.

Ce dernier avait annoncé lundi que l'organisation des CAN pourrait être "décalée".

En 2014, la CAF, alors présidée par le Camerounais Issa Hayatou, avait attribué les trois CAN qui viennent de cette manière : 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée.

Or, la CAF a décidé le 30 novembre à Accra de retirer au Cameroun l'organisation de la CAN 2019, en raison des retards dans l'avancement des travaux.

Lors d'un passage sur la chaine de télévision Afrique Media TV, Ahmad Ahmad a déclaré : "En 2021, le Camaroun sera prêts : alors on organise la CAN au Cameroun. Et en 2023 on organise en Côte d'Ivoire. C'était la décision prise par le comité exécutif".

Cette décision n'apparait pourtant pas dans le compte rendu du comité exécutif du 30 novembre. La fédération ivoirienne a donc critiqué ses propos.

"La Fédération ivoirienne de football déplore cette façon de procéder. C'est pourquoi elle s'est empressée d'adresser à la CAF un courrier à ce sujet", peut-on lire dans un communiqué officiel.

Ligue 1 : Lille reprend sa place de dauphin

Lors de la première partie de la 16ème journée de Ligue 1, Lille a repris la place de dauphin du PSG à Montpellier suite à sa victoire sur les Heraultais (1-0). L

L'AS Monaco de Thierry Henry est enfin sorti de la zone rouge après sa victoire (2-0) face à Amiens mais attention il reste sept matchs à jouer ce soir et le classement peut encore changer.

Le match de ce week-end, entre le PSG et Montpellier, comptant lui pour la 17ème journée, a été reporté en raisons du mouvement des gilets jaunes qui pourrait perturber les alentours du Parc des Princes et donc l'accès des fans au stade.

En Angleterre, la 15ème journée a vu une nouvelle victoire de Manchester City, le leader, qui s'est imposé (2-1) face à Watford.

Ce soir, choc au programme entre Manchester United et Arsenal.

Handball : suite de la CAN féminine

Dans le groupe A, le Cameroun s'est imposé (34-25) face à la Côte d'Ivoire tandis que dans le derby de maghreb l'Algérie et la Tunisie se sont quittés sur le score nul de (24-24).

Dans le groupe B, l'Angola, qui a remporté neuf des dix dernières compétitions, a pulvérisé le Maroc (50-14). De leurs côtés, les deux Congos n'ont pas réussi à se départager et ont fait mal nul (29-29).

Les trois premiers pays à l'issue de cette CAN seront automatiquement qualifiés pour les championnats du monde 2019 qui se dérouleront au Japon à l'automne prochain.