Le Maroc, hôte de la CAN 2025

Le Maroc avait plus d'arguments que ses concurrents pour accueillir la CAN dans deux ans. L'Algérie, la Zambie, et le duo Nigeria-Bénin ont jeté l'éponge la veille du vote.

Pour organiser l'édition de la CAN 2025, le Maroc était en concurrence avec l'Algérie (hôte du CHAN 2023), la Zambie et le duo Nigeria-Bénin. Les deux derniers étaient présents à l'Assemblée du Comité exécutif de la CAF qui s'est tenue mercredi (27.09.2023) au Caire, en Egypte, pour trancher sur ces différents dossiers.

La CAF a donc tranché en faveur du royaume chérifien sur base des rapports effectués par le cabinet d'audit allemand Roland Berger, mandaté par la CAF pour auditer les pays candidats.

Real Madrid et Al-Ahly en Supercoupe au stade de Rabat au Maroc Image : Julio Munoz/Agencia EFE/IMAGO

Le Maroc avec ses structures

Le Maroc qui n'a plus accueilli la CAN depuis 1988, dispose de toutes les infrastructures nécessaires et notamment de stades homologués par la CAF. Alors l'heure est à la fête pour les Marocains qui ont hâte d'accueillir cette compétition continentale :

"Le fait d'organiser la CAN 2025 est une grande opportunité pour les Marocains et pour le Maroc. Ça va faire connaître le pays, ça va faire connaître aussi le football marocain", s'est réjouie Leila Taoussi.

A noter que le Maroc s'est également porté candidat pour l'organisation de la Coupe du monde de football en 2030 aux côtés du Portugal et de l'Espagne.

L'Algérie jette l'éponge

L'Algérie avait pourtant de bons arguments en termes d'infrastructures puisqu'elle a organisé dans de bonnes conditions le dernier championnat d'Afrique des Nations CHAN en février dernier.

Mais effectivement, Alger s'est finalement retiré de la course pour 2025 et même 2027, officiellement pour se concentrer sur le développement de son équipe nationale.

Et pour l'édition de 2027, le choix de la CAF s'est porté sur le trio Kenya-Tanzanie-Ouganda. Une première en Afrique de l'Est depuis l'édition de 1976 qui s'était tenue en Ethiopie. " Sauf exception, la CAN ne doit pas se dérouler dans une même partie d'Afrique", a rappelé Patrice Motsepe, président de la CAF.