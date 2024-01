CAN 2023 : Victor Osimhen, le fer de lance des Super Eagles

Sacré "joueur africain de l'année", l'attaquant nigérian veut emmener les Super Eagles le plus loin possible à la CAN. Portrait d'un homme qui revient de loin.

Si Victor Osimhen a mené Naples à son premier titre de champion, le scudetto, 33 ans après, l'attaquant de 24 ans a dû faire face à de nombreux obstacles sur le chemin vers le sommet.

Il y a cinq ans encore, Victor Osimhen était en difficulté du côté de Wolfsburg, n'ayant pas réussi à montrer l'étalage de son talent en Bundesliga.

Le 11 décembre dernier, le Nigérian a été désigné meilleur joueur africain de l'année 2023, le prix individuel masculin le plus important du football africain.

"Là d'où je viens, rien n'est acquis à l'avance", a déclaré Osimhen lors d'une récente interview. "Je suis très heureux de mon parcours, car personne ne m'avait donné une chance de m'en sortir. Pas seulement moi, mais ma famille également. En gravissant les échelons, j'ai montré aux enfants que lorsque l'on travaille dur et que l'on est concentré, tout est possible avec Dieu."

Victor Osimhen est le premier Nigérian sacré "joueur africain de l'année" depuis Nwankwo Kanu en 1999 Image : Nour Aknajja/Sports Inc/empics/picture alliance

Vendre de l'eau pour survivre

Victor Osimhen a grandi dans la pauvreté à Olusosun, un quartier délabré de Lagos, la capitale économique du Nigeria. Pour survivre, il vendait de l'eau dans des sacs en plastique ainsi que des snacks au bord des routes de la métropole nigérianne. Sa première paire de crampons, il l'a trouvée dans une déchetterie de son quartier.

Ce qui ne l'a pas empêché de garder à cœur son objectif : celui d'évoluer un jour dans l'élite du football comme son idole, l'Ivoirien Didier Drogba, l'ancienne vedette de Chelsea.

C'est dans une déchetterie de ce genre que Victor Osimhen a trouvé ses premiers crampons Image : Sunday Alamba/AP/picture alliance

La déception Wolfsburg, la révélation en Belgique

Lorsque de grands clubs européens, dont Arsenal, ont tenté de le recruter, sa famille et lui ont choisi Wolfsburg en 2017, pour l'environnement calme et la capacité du club à développer de jeunes joueurs.

Mais une série de blessures l'a freiné dans son élan : au total, le jeune Nigérian n'a joué que 14 matchs en Bundesliga (0 but) et a fini par être envoyé à Charleroi en Belgique, pour le compte de la saison 2018-19.

En Jupiler Pro League, Osimhen s'est révélé : 12 buts en 25 rencontres, qui lui ont permis de franchir un palier et de s'engager en faveur de Lille. En Ligue 1, rebelote : Osimhen marque 13 fois en 27 rencontres, et se met tellement en vue qu'il attire les convoitises de Naples, qui le recrute contre 70 millions d'euros (80 en ajoutant les bonus).

En Italie, Osimhen devient l'une des pierres angulaires du club cher à Diego Maradona. Outre le titre de champion, le Nigérian termine la saison en tant que meilleur buteur de la Série A avec 26 buts en 32 matchs joués la saison dernière.

Victor Osimhen a permis de ramener le titre de champion d'Italie à Naples, 33 ans après Diego Maradona Image : Italy Photo Press/picture alliance

Le fer de lance des Super Eagles

Malgré ses succès en club, Osimhen n'a toujours pas remporté de titre avec le Nigeria. L'attaquant a manqué la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en raison d'une blessure et n'a pas réussi à mener le Nigeria à la Coupe du monde 2022 au Qatar, les Nigérians ayant échoué lors de leur dernier match de qualification contre le Ghana.

Aujourd'hui, José Peseiro, le sélectionneur des Super Eagles s'attend à ce que le joueur, qui a marqué dix buts lors des qualifications, joue un rôle essentiel lors de la Coupe d'Afrique des Nations.

"Victor est un joueur et un attaquant fantastique", a déclaré Peseiro à DW. "C'est un joueur qui a la capacité de marquer et de créer une pression offensive et défensive.

Le Nigeria a remporté sa dernière CAN il y a dix ans en Afrique du Sud et souhaite désormais revenir au sommet continental. Sur les réseaux sociaux, les Super Eagles ont lancé une campagne intitulée "Let's do it again", inspirée par une solide pépinière de talents dont le fer de lance n'est autre que le Joueur africain de l'année.

Ce papier a été publié à l'origine en anglais par Ololade Adewuyi.