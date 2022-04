CAN 2023 : Patrice Motsepe en visite en Côte d'Ivoire

"Nous avons confiance que la CAN que vous allez organiser ici, sera la meilleure. Nous sommes rassurés par les différentes infrastructures que vous avez mises en place pour accueillir cette compétition", a indiqué le dirigeant sud-africain à l'issue d'une rencontre avec le président ivoirien Alassane Ouattara. "Je suis satisfait des progrès faits, même s'il reste quelques problèmes encore à régler" a ajouté Patrice Motsepe.

Le Stade Félix-Houphouët-Boigny rénové à 25% seulement

Pour cette prochaine CAN, qui aura lieu du 23 juin au 23 juillet 2023, six stades sont en construction ou en rénovation pour la compétition. Trois d'entre eux sont quasiment terminés, à savoir celui d'Ebimpé en banlieue d'Abidjan, celui de Bouaké, qui a été rénové pour passer à 40.000 places et celui de Yamoussoukro.

Le stade de San Pedro est, lui, terminé à 70% tandis que celui de Korhogo est achevé à 64%, selon l'office national des sports, qui supervise les infrastructures sportives.

Seul bémol : la rénovation de l'historique Stade Félix-Houphouët-Boigny, situé au coeur d'Abidjan, n'est pour l'heure terminée qu'à 25%.

Une séance d'entraînement des Éléphants au Stade Félix-Houphouët-Boigny

Ni la CAF ni la FIFA n'interviendront dans l'élection à la tête de la FIF

Au cours de sa visite, Patrice Motsepe a également fait mention de la prochaine élection à la tête de la FIF (Fédération Ivoirienne de Football), qui aura lieu fin avril. Pour lui, pas question que la CAF ni la FIFA s'en mêlent :

"Les éléctions auront lieu le 23 avril prochain. Le candidat qui doit gagner doit être le candidat des gens de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de candidat de la CAF ou de la FIFA. Ce sont des foutaises", a-t-il déclaré.

Cette élection à la tête de la FIF avait été reportée à de nombreuses reprises. La dernière fois, c'est-à-dire en mars dernier, la FIFA avait suspendu le processus électoral, estimant que le système des parrainages des candidats par les clubs était susceptible de bloquer certaines candidatures, à l'instar de celle de Didier Drogba.

Le SC Fribourg dépose un recours auprès de la DFB

Un recours déposé auprès de la fédération allemande de football après l'incident cocasse lors de la rencontre qui l'a opposé au Bayern Munich samedi dernier.

Les Bavarois, qui se sont imposés 4-1 en Forêt Noire, se sont retrouvés à douze contre onze pendant une vingtaine de secondes. "Après des discussions intensives à différents niveaux et un examen juridique", le SC Fribourg a décidé de faire appel, selon un communiqué du club. L'un des motifs de ce recours est de créer une "sécurité juridique dans des cas comparables" à l'avenir. Si la DFB allait dans le sens du SC Fribourg, alors le Bayern Munich pourrait se voir privé des trois points de la victoire.