CAN 2023 : la Côte d'Ivoire est prête

Après une visite du stade Alassane Ouattara, enceinte de 60.000 places située à Ebimpé (au nord d'Abidjan) - visite à laquelle était conviée la presse -, Claude Paulin Daho s'est confié au micro de notre correspondant Julien Adayé :

"Le compte à rebours a commencé. Nous sommes à moins de six mois de la CAN 2023, la CAN de l'hospitalité. Certainement la plus belle et la plus prestigieuse jamais organisée dans l'histoire de cette compétition continentale, avec six stades aux standards de la FIFA", a déclaré le ministre ivoirien des Sports.

"A côté de ces stades de compétition, nous avons 24 terrains d'entraînement. Parce que dans chaque ville, il y a quatre terrains d'entraînement aux formats de la CAF. La Côte d'Ivoire est au travail. Le logo a été dévoilé, la mascotte resplendissante a été dévoilée, et aujourd'hui, je prends la parole pour vous confirmer la disponibilité des infrastructures sportives et des hébergements."

Ce sera la première fois depuis 40 ans que la Côte d'Ivoire organisera la CAN. A l'époque, en 1984, le Cameroun y avait remporté son premier titre continental, en battant le Nigeria 3-1 en finale.

Hyperandrogénie : Semenya gagne devant la CEDH

L'athlète sud-africaine remporté une bataille judiciaire contre la Suisse, devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui estime la jeune femme de 32 ans victime de discriminations.

Une "décision plus symbolique que matériellement décisive", selon Antoine Duval, spécialiste en droit du sport à l'institut Asser de la Haye, "qui restera dans l'histoire, parce qu'elle touche à l'autonomie des organisations sportives pour réglementer l'accès à leurs compétitions, qu'il faudra (désormais) confronter au respect des droits humains."

Caster Semenya a remporté une victoire de principe Image : Christine Olsson/TT/IMAGO

Double championne olympique sur le 800m en 2012 et 2016, triple championne du monde sur cette même distance en 2009, 2011 et 2017, Caster Semenya s'est faite exclure de plusieurs courses depuis qu'en avril 2018, la Fédération internationale a défini un seuil maximal de testostérone pour les courses allant (en gros) du 400m au 1500m, ce qui de fait, empêche Caster Semenya de concourir sur sa distance favorite.