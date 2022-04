CAN 2023 : les groupes des éliminatoires sont connus

La poule B plutôt homogène, composée du Burkina Faso, du Togo, du Cap-Vert et d'Eswatini.

Qualifié pour le prochain Mondial, le Cameroun se retrouve dans le Groupe C, en compagnie du Kenya, de la Namibie et du Burundi.

Finaliste malheureuse de la dernière CAN, l'Egypte a atterri dans la poule D, où elle retrouvera la Guinée, le Malawi et l'Ethiopie.

RDC-Gabon, duel au soleil

Le groupe qui sera sans doute le plus intéressant à suivre sera le groupe I, composé de la RDC, du Gabon, de la Mauritanie et du Soudan.

Tenant du titre, le Sénégal est dans le groupe L, en compagnie du Bénin, du Mozambique et du Rwanda.

Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la prochaine CAN, sauf dans le groupe H, celui du pays hôte, la Côte d'Ivoire. Il n'y aura qu'une équipe qui pourra accompagner les Eléphants, et cela se jouera entre la Zambie, les Comores et le Lesotho.

Zambie et Kenya dans l'attente

A noter que le sort de la Zambie et du Kenya n'a pas été encore fixé. A l'heure actuelle, les deux fédérations sont toujours suspendues par la FIFA, pour interférences politiques. Si la situation ne s'améliore pas deux semaines avant la première journée des qualifications, qui aura lieu au mois de juin prochain, alors les deux équipes seront éliminées, et les équipes de leur poules ne seront plus que trois pour se disputer deux billets.

Coupe d'Allemagne : le SC Fribourg en finale

Dans la première demi-finale, les Fribourgeois se sont imposés 3-1 sur la pelouse de Hambourg, pensionnaire de deuxième division. Auteure d'une saison remarquable en Bundesliga, avec une possible qualification à la Ligue des champions à la clé, l'équipe de Christian Streich disputera la fameuse finale à Berlin pour la première fois de son histoire.

La seconde demi-finale opposera le RB Leipzig à l'Union Berlin.