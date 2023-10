CAN 2023 : Les sélections vont connaitre leurs adversaires

La cérémonie du tirage au sort de la 34e édition du plus grand rendez-vous sportif sur le continent sera diffusée dans plus de 50 pays. L'événement sera suivi par des millions de téléspectateurs sur les canaux officiels de diffusion de la Confédération africaine de football, ainsi que sur les chaines de télévision partenaires de la CAF.

La CAF a dévoilé la procédure

Le format et le classement du tirage au sort final est basé sur le dernier classement de la FIFA. Les 24 sélections qualifiées ont été réparties en six (6) groupes et chaque groupe est composé de quatre (4) équipes.

Le pays hôte, la Côte d'Ivoire est en tête du groupe A. Dans ce premier chapeau, figurent d'autres pays comme le Maroc en tant que premier pays africain et 11e dans le classement FIFA.

Le Sénégal, champion d'Afrique en titre est aussi dans le premier chapeau tout comme La Tunisie, l'Algérie et l'Egypte récemment classées parmi les meilleures sur le continent.

Les Eléphants de la Côte d'Ivoire Image : Thaier Al-Sudani/REUTERS

Le deuxième chapeau intéressant

Les sélections faisant partie du chapeau 2 sont parmi les plus attendues dans cette compétition. C'est le cas par exemple du Cameroun, cinq fois champion d'Afrique. Le Nigeria, le Burkina Faso, le Mali, le Ghana et la RDC sont parmi les meilleures équipes africaines

Les Outsiders sont logés dans le 3e chapeau. L'Afrique du Sud, la Guinée, la Zambie et le Cap Vert. Des équipes à surveiller, donc, durant cette 34e édition qui sera sans doute très spectaculaire.

La phase finale de la CAN 2024 se déroulera du 13 janvier au 11 février dans six stades ivoiriens : à Abidjan, les matches se joueront au stade Olympique d'Ebimpé dont la capacité est de 60.000 places, et au stade Félix Houphouët-Boigny 45.000 places.

A l'intérieur du pays, les matches se joueront au Stade de Bouaké, dans le centre du pays avec une capacité de 40.000 spectateurs. A Korhogo dans le nord, 20.000 places, et dans le sud-ouest à San Pedro dont le stade peut accueillir de 20.000 supporters ainsi qu'à Yamoussoukro, la capitale politique avec un stade de 20.000 places.