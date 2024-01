CAN 2023 : pour les fans camerounais, un Lion reste un Lion

Dans ce bar situé à Élig Essono, un quartier de la capitale, on est déjà dans l'ambiance de la CAN et tout a été prévu pour permettre aux clients de vivre la compétition au plus près.

"On a essayé de réaménager l'espace, on a délocalisé la Côte d'Ivoire au Cameroun", explique Irène Moubitang, 36 ans, gérante. "Avec l'ambiance, quand vous entrez ici, vous vous sentez en Côte d'Ivoire et c'est important pour nos clients. Surtout que les Lions vont gagner !"

Confiance inébranlable

L'assurance de voir les Lions Indomptables remporter le trophée est également partagée par Adèle Mbouli et ses filles qui attendent avec impatience l'ouverture de la compétition. "Vincent Aboubacar (avant-centre, auteur du but de la victoire en 2017, ndlr.) à lui seul marque dix buts ! On va gagner !” affirme l'une d'entre elles tandis que sa mère renchérit : "Le trophée revient chez nous. Un lion reste un lion, on va tous les mettre dans la sauce !"

"On va tous les mettre dans la sauce" (Adèle Mbouli) To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

Cela dit, tout le monde ne partage pas l'optimisme d'Adèle Mbouli et la liste du sélectionneur, Rigobert Song, reste très critiquée.

Nerfs solides exigés

L'absence de l'attaquant du Bayern, Eric Maxim Choupo-Moting à cette phase finale de la CAN, le refus de Régis Mughe de répondre à la convocation de Rigobert Song, les mauvais résultats des rencontres préparatoires ou encore l'incertitude sur la participation du gardien, André Onana, ne sont pas de nature à rassurer les fans comme Hervey Kedy. Il estime même qu'il ne faut rien attendre des Lions Indomptables durant cette édition :

"C'est de la blague ! Vous-même, regardez nos adversaires, ils sont en pleine forme et tous les meilleurs joueurs ont été appelés ! Ce qui se passe dans la tanière actuellement ne rassure même pas. Je ne suis même pas sûr qu'on va passer le premier tour. Supporter les Lions c'est l'AVC assuré !"

Logés dans le groupe C, les Lions Indomptables doivent jouer contre trois équipes redoutables avant d'espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Face au Sénégal, à la Guinée Conakry et à la Gambie, les hommes de Rigobert Song devront quand même tenter de faire rêver les Camerounais.