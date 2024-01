CAN 2023 : le Cameroun et l'Algérie tenus en échec

Après un week-end marqué par les surprises, les tenors du continent continuent d'être en difficulté lors de ce premier tour.

C'est le cas du Cameroun.

Hier, à Yamoussoukro, les Lions Indomptables ont été tenus en échec par la Guinée. C'est le Syli National qui a ouvert le score à la 10è minute grâce à Mohamed Bayo. Les Guinéens se sont ensuite retrouvés à dix, suite à l'expulsion de François Kamano juste avant la mi-temps.

Pourtant réduits à 10 et privés de Serhou Guirassy, les Guinéens ont tenu jusqu'au bout face au Cameroun Image : MB Media Solutions/IMAGO

En seconde période, le Cameroun est parvenu à égaliser par l'intermédiaire de Frank Magri, mais n'a pas réussi à profiter de son avantage numérique pour marquer un deuxième but. Score final 1-1.

Un groupe dominé sans surprise par le Sénégal

Si du côté du Cameroun, la déception est grande,l'entraîneur de la Guinée Kaba Diawara se félicite de ce résultat et salue "ce point obtenu", surtout sans Serhou Guirassy, laissé au repos en raison d'une douleur à la cuisse.

Guinée et Cameroun se partagent en tout cas la deuxième place du groupe C, à deux longueurs du Sénégal, vainqueur 3-0 de la Gambie un peu plus tôt dans la journée, grâce notamment à un doublé du jeune Lamine Camara.

L'Algérie deçoit

Autre surprise hier soir : l'Algérie, sacrée en 2019 mais éliminée au premier tour en 2021, a été accrochée par l'Angola.

Alors qu'ils avaient le match en main, les Verts, qui menaient au score grâce à un joli but de Baghdad Boune-djah, se sont fait rattraper en seconde mi-temps par les Angolais suite à un pénalty d'Agostinho Mabululu.

C'est Nabil Bentaleb qui a concédé le pénalty pour l'Algérie Image : Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

"Ce n'est pas le résultat que nous attendions", a tout simplement déclaré le sélectionneur Djamel Belmadi en conférence de presse.

Des Etalons qui ne se cachent pas

L'Algérie qui pourrait voir le Burkina Faso ou la Mauritanie prendre la tête du groupe D cet après-midi.

Les Étalons, qui partent favoris dans ce duel, font partie des équipes à suivre dans cette CAN. Souvent placés ces dernières années, ils souhaitent maintenant franchir un cap et ramener la Coupe au pays.

"Nous respectons tout le monde, mais nous n'avons peur de personne, nous venons ici pour essayer de ramener la coupe à la maison. Je ne choisirai aucune autre équipe comme favorite ici, pour moi c'est nous qui sommes les favoris, nous sommes venus ici pour gagner", a assuré le capitaine burkinabè Bertrand Traoré.

Betrand Traoré a déjà connu deux demi-finales et une finale avec le Burkina Faso Image : CHARLY TRIBALLEAU/AFP/Getty Images

Burkina Faso-Mauritanie, une rencontre qui se jouera au stade de la Paix de Bouaké à partir de 14h en temps universel.

Un peu plus tard dans la journée auront lieu les matchs du groupe D : à 17h TU, la Tunisie affrontera la Namibie. Enfin, le Mali entrera en lice face à l'Afrique du Sud, ce sera à 20h en temps universel. Deux matchs qui se disputeront à Korhogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire.