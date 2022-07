CAN 2022 : qui pourra détrôner le Nigeria ?

11 victoires en 13 participations : les Super Falcons sont incontestablement les reines d'Afrique. Cette année encore, les Nigérianes seront favorites à leur propre succession, grâce notamment à des joueuses comme Asisat Oshoala, l'attaquante du FC Barcelone, ou encore Uchenna Kanu.

Les Super Falcons sont les grandissimes favorites à leur propre succession

Des Banyana Banyana revanchardes

Dans la poule C, les Super Falcons retrouvent l'Afrique du Sud, qu'elles avaient battu en finale de la dernière édition, en 2018. Battues à l'époque aux tirs au but, les Banyana Banyana arrivent très déterminées à cette CAN. Les Botswanaises et les Burundaises, qui participent à la compétition pour la première fois de leur histoire, risquent d'en faire les frais.

Les Marocaines et les Camerounaises en outsiders

Dans le groupe A, les Marocaines font également partie des favorites, étant donné qu'elles évoluent à domicile. Les Sénégalaises ont aussi de bonnes chances de sortir de cette poule, même s'il faudra se méfier des Ougandaises, dont c'est la première participation depuis 2000, ainsi que des Burkinabès, qui se sont qualifiées pour la première de leur histoire à ce tournoi continental.

Enfin dans le groupe B, les Camerounaises, qui ont déjà atteint la finale à quatre reprises, voudront absolument jouer les trouble-fête. Derrière, la Zambie bataillera avec la Tunisie, ainsi qu'avec le Togo, qui découvrira le tournoi.

Six places pour la prochaine Coupe du monde

Cette 14ème édition de la CAN de football féminin se jouera dans trois enceintes : le stade Mohamed V de Casablanca, ainsi que les stades Moulay Hassan et Prince Moulay Abdellah, situés à Rabat, la capitale.

Les deux premières équipes de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifieront pour les quarts de finale. Les quatre équipes qui parviendront en demi-finale participeront à la prochaine Coupe du monde de football féminin, qui aura lieu en Nouvelle-Zélande. Elles seront rejointes par deux autres équipes, celles qui auront tirés leur épingle du jeu lors des barrages.