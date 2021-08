CAN 2022 : "On a de très bons joueurs qui ont beaucoup d'ambitions" Drogba

Egypte, le pays le plus titré de la compétition,7 fois championne d'Afrique, fera face aussi au Nigeria, l'une des grandes nations du football africain. L'Algérie, championne d'Afrique en titre, affrontera pour sa part la Côte d'Ivoire, double championne d'Afrique : "Je pense que le tirage au sort est plutôt homogène si je peux me permettre. Forcément il y aura des surprises, on l'espère tous parce que toutes les équipes qualifiées ont un objectif, remporter le trophée. Donc, elles vont tout donner et je pense qu'on va avoir une belle CAN", estime l'ancien buteur des Blues de Chelsea.

El Hadji Diouf, ancien international sénégalais

Si certaines sélections auront des difficultés à valider leur qualification en phase de groupe, d'autres semblent avoir hérité des poules abordables.

Le Sénégal par exemple jouera dans le groupe B, contre le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi. Mais la rigueur doit rester de mise, pense l'ancien attaquant de Lions de la Teranga , El Hadji Diouf :

"Le Sénégal est l'un des favoris. C'est vrai qu'on se doit de respecter nos adversaires, d'être concentré et surtout de jouer à fond le tournoi. Mais vous savez bien que Algérie –Sénégal, c'est une jolie finale, et je crois qu' aujourd'hui tous les amoureux du football veulent revoir cette revanche-là du Sénégal sur l'Algérie." pense Diouf.

Le Sénégal, la nation africaine la mieux placée dans le classement établie chaque mois par la FIFA n'a pourtant encore gagné la CAN. Les Lions de la Teranga ont perdu la finale de l'édition 2019 face à l'Algérie.

