CAN 2022: la reprise des éliminatoires

Les Fennecs d’Algérie vont affronter le Zimbabwe. Auréolés d’un titre de champions d’Afrique, les Algériens qui jouent à domicile sont sur le papier bien favori de remporter le duel face aux Zimbabwéens éliminés en phase des poules lors de la CAN 2019 en Egypte que l’Algérie a remportée.

Le Ghana, quadruple vainqueur de la CAN, accueille le Soudan. Mais cette affiche, rappelle la finale de la CAN 1970 que les Ghanéens ont remportée pour la toute première fois face aux Soudanais . Cependant, le Ghana reste quant à lui sur deux défaites en finale 2010 face à l'Egypte et 201 face à la Côte d'Ivoire



La Côte d’Ivoire justement accueille quant à elle le Madagascar. Relegués à la 3e place dans la poule dont le Madagascar est leader, les Eléphants vont tenter de se relancer, une mission qui s’annonce difficile face aux Malgaches qui ont atteint les quarts de finale pour leur première participation à la CAN , il y a deux ans en Egypte.

Le Gabon affronte la Gambie, un match qui oppose deux sélections en égalité de points 4, dans la poule D. Déjà qualifié en tant que pays hôte, le Cameroun va accueillir à Douala el Mozambique. Mais les Lions Indomptables seront privés de certains de leurs cadres entre autre Chupo Moting. Le germano-camerounais, qui évolue dès le début de cette saison au Bayern, ne va pas prendre part à cette rencontre, tout comme Michel Ngandeu, le défenseur de La Gantoise, et son compatriote Collins Fai de Standard Liège en Belgique.

Le coup d'envoi de la reprise

Cinq matches étaient au programme hier pour cette 3e journée : Sans surprise, le Sénégal a battu la Guinée Bissau 2-0, avec un but sur penalty marqué par l’ailier de Liverpool Sadio Mané

.La Guinée Equatoriale a arraché la victoire 3-2 contre la Libye. La Mauritanie a été tenue en échec 1-1 par le Burundi, et puis le Kenya et les Comores se sont aussi neutralisés 1-1.

La Guinée s’est imposée 1-0 face à la sélection du Tchad dans un match joué à huis clos à Conakry. Un but guinéen signé Medy Camara, le joueur d'Olympiakos en Grèce.