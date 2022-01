CAN 2021 : une soirée étrange qui a tourné au drame

Cette soirée de football, qui avait débuté de manière très étrange avec son lot de complications pour l'équipe des Comores, a malheureusement connu un tournant dramatique. En effet, huit personnes sont mortes suite à un mouvement de foule devant le stade d'Olembe. Une bousculade dont il était impossible de s'échapper, comme le raconte cette rescapée :

"Comment les policiers ont fermé le portail ? Il y avait une foule qui est venue derrière. Moi j'étais coincée dedans. Je ne pouvais pas aller en arrière. Je me suis retrouvée par terre, avec quinze autres personnes. Et Dieu m'a épargnée. Il y a eu même sept morts".

La bousculade devant le stade d'Olembe a fait huit morts et plusieurs blessés

Selon les informations de nos correspondants, un enfant de cinq ans fait partie des vicitmes. La Confédération Africaine de Football tiendra ce mardi matin (25.01) une réunion de crise avec le Comité d'organisation de la CAN, dédiée exclusivement aux questions de sécurité dans les stades.

Sans gardien de but, des Comores héroïques malgré tout

Sur le plan sportif, c'est une soirée compliquée qu'ont vécu les joueurs comoriens hier soir : malgré le test négatif d'Ali Ahamada, le seul gardien valide au sein de l'équipe, les Coelacanthes n'ont pas obtenu de dérogation de la part de la CAF et ont dû aligner le défenseur Chaker Alhadur, 1m72, dans les cages.

Bloqués ensuite dans les embouteillages lors de leur arrivée au stade, les Comoriens ont dû effectuer leurs préparatifs dans le bus. Enfin, dès l'entame de match, les joueurs de l'archipel de l'Océan Indien se sont retrouvés à dix, suite à l'expulsion de leur capitaine Nadjim Abdou pour une semelle certes involontaire, mais dangereuse.

Nadjim Abdou a obtenu un carton rouge dès la 7è minute de jeu

Ceci étant, les Coelacanthes se sont montrés volontaires, héroiques, et ont même posé énormément de problèmes aux Lions Indomptables, qui se sont imposés 2-1 dans la douleur. Et malgré la défaite, les supporters des Comores étaient fiers de leurs joueurs, à l'image de cet habitant de Marseille, dans le sud de la France :

"Nous on tient à dire qu'on est fiers de notre équipe, on a joué comme des hommes. On nous a mis des bâtons dans les roues. On nous a sortis des joueurs, inventé de nouveaux règlements, mis des cartons rouges, arrêté le chrono avant la fin du temps réglementaire... Mais on a montré qu'on n'était pas un petit pays. Petit pays de taille, mais pas de talent."

La Gambie sort la Guinée

En quarts de finale, le Cameroun évoluera contre la Gambie, qui a éliminé la Guinée 1-0 à Bafoussam. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Musa Barrow à la 71è minute de jeu. Pour leur première participation à une Coupe d'Afrique des Nations, les Scorpions dépassent toutes les attentes.

Le Sénégal ne se voit pas comme favori

Aujourd'hui, suite des huitièmes de finale, avec le Sénégal qui affronte le Cap-Vert à Bafoussam. Favoris sur le papier pour cette rencontre, mais aussi à la victoire finale, les Lions de la Téranga préfèrent tempérer les attentes, comme l'a expliqué , Kalidou Koulibaly en conférence de presse :

"L'étiquette de favori, c'est vous qui la donnez, la presse, les gens à l'extérieur. Nous, nous ne nous sommes jamais dits que nous étions favoris à cette CAN. On a de l'ambition, des rêves, on veut les atteindre. On n'a jamais crié qu'on était les meilleurs, qu'on devait gagner tous nos matchs 3-0", a rappelé le défenseur et capitaine sénégalais. "On sait que la CAN est une compétition très difficile. Beaucoup de joueurs la sous-estiment et sous-estiment les autres nations".

Sénégal-Cap-Vert, coup d'envoi prévu à 16h en temps universel.

Le Sénégal n'a inscrit qu'un but pour l'instant dans le tournoi : il a été l'oeuvre de Sadio Mané face au Zimbabwe

Le Maroc se méfie du Malawi

Enfin ce soir, le Maroc affronte le Malawi à Bafoussam. Auteur d'une phase de poule réussie, avec deux victoires et un match nul à la clé, le Maroc semble en principe mieux armé pour sortir vainqueur de cette confrontation. Mais à l'heure de jouer contre le Malawi, Vahid Halilhodžić a préféré se montrer prudent en conférence. En effet, la CAN est une compétition qui offre souvent son lot de surprises. Et pour s'éviter un couac, le sélectionneur des Lions de l'Atlas attend de ses joueurs qu'ils donnent tout :

"Nous allons faire preuve d'un engagement total, de concentration, d'application, de discipline. Nous avons bien analysé cette équipe du Malawi. Si on n'est pas concentrés, disciplinés, appliqués sur certaines choses, on pourrait avoir des surprises", a martelé Vahid Halilhodžić. "Je l'ai déjà dit par le passé : il n'y a pas de petites équipes dans ce tournoi. Pour gagner un match, il faut que l'équipe donne son maximum".

Le Maroc comptera notamment sur Sofiane Boufal pour débloquer la situation face au Malawi

De retour à la CAN pour la première fois depuis 2010, le Malawi est l'une des bonnes surprises du tournoi. En phase de poules, les Flames ont impressionné, remportant notamment face au Zimbabwe leur première victoire en Coupe d'Afrique des Nations depuis douze ans. Si cette équipe ne possède aucun joueur de renom, le sélectionneur Mario Marinică a bâti un véritable collectif, volontaire et pas avare d'efforts, capable de déranger même les plus grandes équipes, à l'image du Sénégal en phase de poules.

Maroc-Malawi, coup d'envoi de la rencontre prévu à 19h en temps universel.