CAN 2021 : l'Egypte et la Guinée équatoriale qualifiées au bout du supense

Dans ce choc des 8èmes de finale entre la Côte d'Ivoire et l'Egypte, les défenses et les gardiens semblaient avoir eu raison des attaques. Malgré la présence de stars sur le terrain, Sebastian Haller côté ivoirien et Mohamed Salah chez les Pharaons, aucun but n'a été inscrit durant les 120 minutes de match, prolongation comprise.

Les deux formations se sont alors dirigées vers les tirs au but, une séance que l'Egypte a remportée 5 contre 4 tirs inscrits par la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont donc éliminés par les Egyptiens comme en quarts de finale de la CAN 1998, ou encore en finale de la CAN 2006.

Plus tard dans la soirée, le Mali a également été battu par la Guinée équatoriale aux tirs au but à 5 contre 6, au terme d'un match nul 0-0. La Guinée équatoriale affrontera le Sénégal en quarts de finale dimanche à 16h TU, tandis que l'Egypte fera face au Maroc à 20h TU.

La DFB suspend Markus Anfang

L'ancien entraîneur du Werder de Brême, Marcus Anfang, a été suspendu pour avoir utilisé un faux certificat de vaccination contre la Covid-19. Marcus Anfang a aussi été condamné à 20.000 euros d'amende par la DFB. Il avait été licencié en novembre dernier par le Werder, ainsi que son entraîneur assistant Florian Junge, qui lui a été suspendu mercredi pour dix mois avec 3.000 euros d'amende. Les deux hommes auraient aussi essayé de mentir aux autorités sanitaires en prétendant ne pas être des cas contacts pour éviter d'être placés en quarantaine après le test positif du défenseur Marco Friedl.