CAN 2021 : le Sénégal sacré !

Après deux défaites en finale en 2002 et en 2019, le Sénégal est enfin champion d'Afrique !

Les hommes d'Aliou Cissé ont battu l'Egypte hier soir au stade d'Olembé et délivré tout un peuple qui attendait avec impatience ce premier titre continental pour sa génération dorée.

Mais les Sénégalais ont dû attendre les tirs au but pour laisser exploser leur joie. Les Lions de la Téranga ont pourtant eu, dès le début de la rencontre, l'occasion de prendre le dessus sur les Pharaons, mais Sadio Mané a raté son pénalty face au gardien égyptien Gabaski.

Une rencontre dominée par les Sénégalais

Sadio Mané bute sur Gabaski, le portier égyptien

La rencontre a ensuite été très âpre et disputée entre les deux équipes mais c'est le Sénégal qui s'est montré globalement le plus dangereux, butant huit fois sur le portier égyptien !

Finalement, au terme d'une séance de tirs au but où les équipes ont connu des ratés, c'est Sadio Mané qui a inscrit le dernier tir quelques minutes après une parade décisive d'Édouard Mendy face à Mohanad Lasheen.

Les deux hommes forts du Sénégal auront donc tenu leur rôle jusqu'au bout dans cette CAN.

>>> A lire aussi : à Dakar, un peuple sénégalais "fier" et "heureux"

Des défaites en finale qui ont forgé le groupe

Edouard Mendy, grand artisan de la victoire du Sénégal

Pour le sélectionneur Aliou Cissé, la défaite en finale en 2019 face à l'Algérie a servi de modèle à ses hommes. Il était important de ne pas répéter les mêmes erreurs.

"En 2019, je n'avais même pas eu le temps de m'asseoir qu'on avait déjà pris un but. Donc le scénario du match avait complètement changé, on courait après le score. Aujourd'hui, c'était différent : on avait préparé le match dans tous les sens. On savait qu'on pouvait le gagner durant les 90 minutes, on savait aussi qu'on pouvait aller en prolongations, mais on savait aussi qu'on pouvait le gagner aux tirs au but", a déclaré l'entraîneur.

Une belle revanche pour celui qui, en 2002, avait raté son tir au but en finale de la CAN, ce qui avait permis au Cameroun de remporter son quatrième titre continental.

Sadio Mané, comblé de bonheur

De son côté, Sadio Mané n'a pas caché sa joie au moment de gagner le titre le plus important de sa carrière.

Sadio Mané avec le trophée

"C'est le plus beau jour de ma vie, je pense que c'est le trophée le plus important de ma vie. Aujourd'hui, je continue à vivre un rêve, je n'arrive même pas à le croire",a confessé l'attaquant.

"L'attente a été longue mais finalement on l'a fait, on est tous heureux et fiers de gagner ce trophée. Mais en tout cas, je remercie tout le peuple sénégalais, ma famille, mes amis, le staff, l'équipe tout entière. Ça a été difficile mais on l'a fait."

Sadio Mané qui pourra fêter cette victoire au pays puisqu'il a été autorisé par son club de Liverpool à rentrer au Sénégal pendant quelques jours afin de prendre un bain de foule bien mérité.