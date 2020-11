CAN 2021: le Sénégal, première sélection qualifiée

Les Lions ont validé leur ticket grâce à cette 4e victoire consécutive sur la pelouse de la Guinée Bissau. Face aux joueurs bissau guinéens, les hommes d'Aliou Cissé ont à l'entame fait preuve pourtant d'un manque de réalisme. A deux reprises, Mané a loupé des occasions nettes à L#image de tout l'effectif.

Dans la dernière demi-heure de la rencontre, les Sénégalais ont commencé à maitriser le match. Une maitrise en grande partie justifiée par l'expulsion en raison du carton rouge de Bura, les Bissau Guinéens se sont par la suite affaiblis en raison de l'infériorité numérique.

Finalement, l'ailier de Liverpool, Sadio Mané, profitait d'un relais de son coéquipier Habib Diallo pour enfin trouver la faille suite à une incursion côté gauche (82e). Une victoire 1-0, une 4e consécutive en autant de matches. Avec 12 points, sur 12 possibles en 4 matches, les Lions sont qualifiés pour la CAN prévue en janvier 2022.

La suite de la 4e journée

Dans le groupe A, le Tchad a fait match nul à domicile dimanche 1-1 contre la Guinée. Avec 8 points, la Guinée est provisoirement en tête du groupe A, suivi du Mali qui joue lundi contre la Namibie, la Namibie justement est en 3e position et enfin le Tchad est dernier du groupe avec 1 point.

Les Comores sont à 1 point de la qualification pour la 1ere dans leur huistoire : Les Comoriens se sont imposés hier 1-0 face au Kenya, dans le groupe G, la Guinée Equatoriale a fait match nul 0-0 contre la Libye dans le groupe J, et elle est en 2e position du groupe que domine la Tunisie.

Et enfin la Mauritanie s’est inclinée 3-1 hier face au Burundi. Le Burundi qui reste cependant 3e dans le groupe E dont le Maroc est leader.

Les matches joués vendredi et samedi

Dans le groupe D, la RDC a fait samedi match nul 0-0 contre l’Angola. Le Gabon est leader du groupe avec 7 points, suivi de la Gambie, les Léopards de la RDC sont 3e au classement et l’Angola ferme la marche.

D' autres affiches du week-end, c'est entre autres l’Egypte opposée samedi au Togo dans le groupe G. Les Pharaons se sont imposés 1-0 contre les Eperviers. Dans ce groupe les Comores et l’Egypte sont en tête au classement provisoire avec 5 points, tandis que le Togo est provisoirement en dernière position avec 1 point.

Le Benin a quant à lui battu 1-0 le Lesotho samedi, dans le groupe L. Le Nigeria reste leader du groupe suivi du Bénin et Lesotho est dernier du groupe avec un petit point.

Vendredi, le Niger a battu 1-0 l’Ethiopie, les Nigériens sont, malgré leur victoire, derniers du groupe K, mais à égalité de points (3 points) avec l’Ethiopie, un groupe dont la Côte d’Ivoire et Madagascar sont en tête 6 points, avec une légère différence de buts en faveur des Malgaches.

Europe: Ligue des Nations

Grâce à un doublé de Timo Werner et un but de Leroy Sané, l’Allemagne a pris provisoirement la première place du groupe 4 de la Ligue A. Une victoire difficilement acquise face aux Ukrainiens qui ont pourtant ouvert le score à la 12 e minute de la partie:

"Nous savons que l’équipe d’Ukraine est dangereuse, car c’est une équipe dont les joueurs sont rapides, techniquement bons aussi, une équipe qui n’est pas facile à affronter. Mais enfin, on est heureux, on a bien mérité la victoire." le sélectionneur allemand Joachim Löw :

Joachim Löw, sélectionneur allemand

En déplacement en Suisse, l’Espagne, deuxième au classement dans le même groupe n’a pas brillé. Sergio Ramos, le capitaine de la Roja a loupé deux penalties qui auraient donné l’avantage aux Espagnols. Les deux équipes ont fait match nul 1-1. Le sélectionneur Luis Henrique ne regrette tout de même pas de ces occasions ratées par le défenseur de la Roja Sergio Ramos :

"Je pense que les chiffres de Sergio (Ramos) lorsqu'il s'agit de prendre des pénalités sont à la portée de peu de joueurs. Ce ne serait pas juste de le juger parce qu'il n'en a pas fait une ou deux - de plus, s'il y avait une autre pénalité, il l'aurait prise. Trois. Et s'il y en avait eu un quatrième, même s'il avait raté le troisième, il l'aurait pris aussi. Vous ne pouvez pas simplement prendre le train en marche quand il fait 25 de suite et le critiquer s'il en manque deux. C'est une blague. Il y a une liste de tireurs de pénalités que nous acceptons les joueurs qui les prendront et le premier sur la liste est Sergio Ramos. Il aurait pris une autre peine s'il y en avait eu une" dit-il.

La France qualifiée pour le "final 4"

Les Bleus se sont imposés samedi 1-0 face au Portugal, tenant du titre. Trois points importants qui ont permis aux hommes de Didier Deschamps de prendre une large avance par rapport à leurs concurrents portugais.

Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France

Avec 13 points, la France est ainsi qualifiée pour le "Final-4", c’est-à-dire parmi les quatre sélections qui joueront les demi-finales.

Parmi d’autres résultats, la Belgique s’est imposée 2-0 dimanche contre l’Angleterre. L’Italie a battu 2-0 la Pologne, le Danemark a battu 2-1 l’Island, la Suède a fait l'essentiel 2-1 face à la Croatie, la Serbie et la Hongrie se sont quant à elles neutralisées 1-1.

Du Tennis: ATP Masters 2020

Le tournoi oppose à Londres les 10 premiers tennismen ! Du numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic au 10e rang mondial, l'Argentin Diego Schwarzmann, qui est meilleur parmi les meilleurs?

"Vous savez, Novak (Djokovic) est un grand joueur, peu importe la manière de l'affronter, il est difficile à battre. Ouais, j'ai joué deux fois contre lui. Évidemment, j'ai gagné une fois, j'ai perdu une fois. Mais ça va être difficile. Je pense qu'il est le favori de notre groupe et tout le monde aura hâte de l'affronter. Ouais, contre lui, tu dois jouer de ton mieux pour avoir une chance" a dit Alexander Zverev, l'Allemand vainqueur de l'ATP Masters 2018. La 1ere journée de la phase des poules a débuté aujourd'hui, la finale de l'ATP Masters 2020 aura lieu le 22 novembre.