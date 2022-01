CAN 2021 : le Cameroun remporte le match d'ouverture

CAN 2021 : la première journée en images

Le stade Paul Biya à la fête

En amont du match d'ouverture de la CAN entre le Cameroun et le Burkina Faso, le plus grand stade du pays a été le théâtre de la traditionelle cérémonie d'ouveture. Le trophée de la CAN, en format géant, a été placé au centre de la pelouse afin d'être admiré par tous les spectateurs.