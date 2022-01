CAN 2021 : le Cameroun fête le début de la compétition

Le défi de l’organisation de la CAN 2021 était grand, mais la compétition a bel et bien démarré dimanche soir, au tout nouveau stade de 80 000 places d’Olembé à Yaoundé.

Le prestige de cet événement se traduit mieux dans ces propos d’ouverture émus de Patrice Motsepe, le président de la Confédération Africaine de Football, devant presque 60.000 personnes. "Aujourd’hui, nous sommes ici pour montrer le meilleur du football du Cameroun et le meilleur du football d’Afrique", a-t-il notamment déclaré.

Le Cameroun gagne et les supporters profitent

La compétition a démarré sous les meilleur auspices pour le pays hôte, les Lions Indomptables s'étant imposés 2-1 face au Burkina Faso. Les supporters ont pu exulter, exprimer leur joie et nombre d’entre eux ont juste manqué de quoi sabrer le champagne.

"Vous-même vous voyez, j’ai mon masque et on nous a imposé le vaccin, et chacun a son carnet de vaccination. Nous sommes très contents parce que nous sommes épargnés de ce fléau. Vive le Cameroun, vive le football, et vive la CAN 2021 au Cameroun", a confié Jules Kadem, fan des Lions Indomptables.

"Nous sommes très contents, très soulagés. La CAN c’est chez nous. Et ça va rester chez nous", a ajouté Pierre Nlend, lui aussi supporter du Cameroun.

Le Cameroun au coeur du football africain

Le stade Paul Biya lors de la cérémonie d'ouverture

Pour l'expert en football Christian Emmanuel Bitang, il est important de situer l’importance de l’événement pour le pays.

"La CAN, c'est un événement majeur de la vie du continent africain. Donc, c'est une grande fête et les temps que nous sommes en train de vivre qui sont des temps de tristesse du fait de la pandémie à coronavirus, c'est une opportunité d'avoir encore un moment de célébration dans un monde qui a été miné par de grandes préoccupations sanitaires", assure-t-il.

La CAF et le gouvernement camerounais ont mis en œuvre un système de filtrage pour que tout accès au stade soit conditionné par un passe sanitaire, de même que les stades ne devront pas être remplis à plus de 60 % de leurs capacités, sauf pour les matchs du Cameroun, tolérables jusqu’à 80% des capacités du stade.

La Covid-19 joue les trouble-fêtes

Mais l'ombre du coronavirus plane toujours, notamment sur les équipes participantes. Pour Gustave Tayo et Yves Ouattat, deux supporters burkinabès qui expriment tour à tour leur dépit, le nombre de joueurs testés positifs chez les Etalons a gâché le match.

Des fans du Burkina Faso présents au stade

"La Covid a été très mal gérée, même si la CAF ne nous a pas écoutés, il faut dire qu’il y a des tares dans leur système. Donc, je pense qu’il faudra corriger ces tares-là pour que le football puisse aller de l’avant. Nous savons que nous allons vivre avec la Covid, dont il faut améliorer la gestion pour que tout se passe dans les normes et que le football continue malgré la pandémie", affirme Gustavo.

"Je crois qu’on est obligé de faire avec. Cependant, il faut avoir un laboratoire ou des laboratoires qui sont crédibles, et auxquels tout le monde a foi. Je crois, c’est un peu ça le problème. Quand vous envoyez les gens le matin, après on dit non, on n’a pas été envoyé par la CAF, et l’après-midi d’autres doivent arriver mais ils ne viennent pas, ils arrivent plutôt vers 22 heures. Du coup, il y a une suspicion qui ne dit pas son nom. C’est dommage", confesse quant à lui Yves.

En amont de la compétition, la CAF avait pourtant assuré qu'un laboratoire indépendant serait chargé d'effectuer les tests PCR 48h avant les rencontres.