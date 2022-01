CAN 2021 : la popularité grandissante des fan zones

Du poisson, du poulet, de la viande de bœuf au menu... avec des compléments venus de plantations camerounaises tels que les bâtons de manioc ou la banane plantain : les restaurateurs et les brasseurs se déploient ici au parc nommé Parcours Vita à Douala.

Nourriture et boissons agrémentent l'ambiance dans ce parc devenu une fan zone de la CAN 2021. On y mange et boit donc en suivant les différents matchs sur écran géant.

Une organisation de supporters présente dans la fan zone de Douala

Dieudonné Sop est l'un de ces centaines de fans qui prennent régulièrement d'assaut cet espace depuis l'ouverture de la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations :

"L'ambiance est très bonne puisqu'ici au Parcours Vita on trouve beaucoup de bonne choses, en l'occurrence on trouve à manger, il y a du poisson, il y a du jus, beaucoup de choses. C'est bien. La différence, c'est qu'au stade on n'a pas l'occasion de consommer à tout moment. Puis dans les fans zones on invite des artistes", raconte-t-il.

Une ambiance aussi bonne qu'au stade

Charles Doume a auparavant goûté à l'ambiance du Stade et aujourd'hui il découvre l'ambiance d'une fan zone.

"L'ambiance dans est presque la même que dans les stades. Il y a quelques jours, j'étais voir le match Côte d'ivoire - Algérie à Japoma. Mais les deux comparativement, il n'y a pas trop de différence, parce qu'il y a un écran géant qui est là. C'est un peu comme si nous étions dans un stade", assure-t-il.

Des Camerounais utilisent des vuvuzelas à Douala

Les vuvuzelas retentissent dans les fan zones comme dans les stades sauf qu'ici, l'accès est gratuit. Les téléspectateurs y partagent les mêmes émotions que ceux qui sont dans les stades, en plus de la bonne nourriture et des boissons en tout genre.

Dieudonné Sop et Jean Robert Silatchom peuvent ainsi apprécier la compétition en bons observateurs.

"Le niveau de la compétition est très élevé parce qu'aujourd'hui nous avons des petites nations qui sont en train de dompter les grandes nations", affirme le premier, tandis que son ami assure qu'il "n'y a plus de petites équipes".

Une initiative pour tous

Des supporters dans la fan zone de Yaoundé

En plus de proposer une solution aux personnes qui manquent de moyens financiers pour accéder aux stades abritant les matchs de la CAN, les fan zones permettent également de contourner les contraintes vaccinales et autres mesures barrières imposées par les organisateurs contre la Covid 19.

Les fan zones ont été institutionnalisées par les municipalités du Cameroun, à l'appel du gouvernement. Elles permettent ainsi à tous les habitants de profiter de cette CAN à domicile.