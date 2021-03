CAN 2021 : Choc entre la Guinée et le Mali

La journée commencera à 13h TU, avec un choc entre les deux équipes de tête du groupe B : à Kampala, l'Ouganda (deuxième avec 7 points) accueillera le Burkina Faso (leader avec 8 points). En cas de victoire, les Étalons seront assurés de participer à la prochaine CAN. De son côté, le Soudan du Sud (quatrième avec 3 points) sera opposé au Malawi (troisième avec 4 points).

Dans le même temps, à Kigali, le Rwanda (qui ne compte que deux points dans le groupe F) devra s'imposer face au Mozambique pour garder une chance de qualification. Enfin l'Ethiopie affrontera Madagascar; une rencontre du groupe K pour l'instant dominé par la Côte d'Ivoire.

Le Syli ne doit pas perdre

Un peu plus tard dans l'après-midi, à 16h en temps universel, aura lieu le choc de la journée : à Conakry, la Guinée évoluera contre le Syli National, qui compte huit points dans son groupe A, doit absolument faire un résultat face aux Aigles, qui sont déjà qualifiés puisqu'ils comptent 13 points suite à la disqualification du Tchad par la CAF, en raison de l'intervention du ministère tchadien de la Jeunesse et des Sports dans les affaires de la fédération tchadienne de football.

Enfin ce soir, le Soudan, qui compte six points dans le groupe C, peut revenir à hauteur du Ghana et de l'Afrique du Sud en cas de victoire face à Sao Tomé et Principe. Une rencontre qui débutera à 19h TU.

Dembélé victime d'un malaise

Sinon, sachez que l'attaquant de l'Atletico Madrid Moussa Dembélé a été victime d'une baisse de tension lors de l'entraînement collectif de mardi soir. Alors que les joueurs étaient en train d'effectuer des exercices d'étirement en cercle, le Franco-Malien a perdu connaissance et s'est écroulé sur le dos, durant les 15 minutes de l'entraînement ouverts à la presse. Âgé de 24 ans, Dembélé, qui avait été testé positif à la Covid-19 en février dernier, a été placé "en observation mais se porte bien et ses constantes vitales sont normales", ont déclaré des sources proches de l'Atletico Madrid.