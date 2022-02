CAN 2021 : le Cameroun s'incline face à l'Egypte

Dans un stade d'Olembe quasiment acquis à leur cause, les Lions Indomptables ont douté. Face à l'Egypte, son premier gros test dans le tournoi, le Cameroun n'est pas parvenu à trouver la faille. La preuve : sa paire d'attaquants, composée du capitaine Vincent Aboubakar et de Karl Toko-Ekambi, onze buts à eux deux dans cette CAN, est restée muette pour la première fois de la compétition.

Gabaski, héros du peuple égyptien

En face, l'Egypte a géré la rencontre du début à la fin. Si Mohamed Salah ne s'est certes pas montré aussi tranchant que lors des précédentes rencontres, la défense a réalisé un gros travail, contraignant le Cameroun à se rendre aux tirs au but.

Une séance dominée de bout en bout par les Pharaons, le gardien Gabaski stoppant les tentatives de Harold Moukoudi et de James-Léa Siliki, tandis que Clinton N'Jie a tiré à côté. L'Egypte s'impose 3-1 aux tirs au but et rejoint ainsi le Sénégal en finale.

Le rêve brisé des supporters camerounais

Du côté des supporters camerounais, la déception était bien évidemment grande. En effet, si les Lions Indomptables ont déjà remporté la CAN à cinq reprises, ils ne l'ont jamais gagnée à domicile, comme l'explique cette supportrice :

"Je suis très déçue, la CAN est sucrée, on voulait que ça reste au Cameroun. Et puis, le président Samuel Eto'o, comme il est le nouveau président de la FECAFOOT, on voudrait qu'il remporte la coupe", dit-elle, la voix brisée après avoir passé la soirée à encourager les Lions Indomptables. "Je suis déçue aussi pour le Cameroun parce qu'à tout prix, on a voulu avoir cette coupe, malheureusement on ne peut pas. On a voulu avoir la sixième étoile mais on n'a pas pu."

Soirée difficile pour les supporters camerounais au stade d'Olembe

Un technicien local plutôt qu'un étranger ?

Pour cet autre supporter, il aurait fallu faire confiance à un entraîneur local plutôt qu'au Portugais Antonio Conceição:

"Nous pensons simplement qu'il y a eu un mauvais management de l'équipe. Et c'est le lieu de dire qu'au Cameroun, nous devons apprendre à faire ce qu'on fait au Sénégal, c'est-à-dire faire confiance aux anciennes gloires. Quand je vois ce qu'Aliou Cissé fait au Sénégal, quand je constate que le coach burkinabè est Burkinabè, j'ai le regret de constater qu'on fait confiance aux Blancs inutiles", martèle-t-il. "Parce que la défaite du Cameroun à l'heure actuelle incombe totalement au coach qui n'a rien compris à ce qu'il fallait faire."

Le Cameroun affrontera donc le Burkina Faso demain pour la 3è place. Quant à l'Egypte, elle tentera d'aller chercher sa huitième couronne continentale.